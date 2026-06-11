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即時中心／高睿鴻報導

台積電早已成為世界級晶片大廠，甚至牽動全球科技產業發展，但也因為如此，其核心技術及掌握的利益大餅，總是讓業界競爭對手及各國政府「垂涎三尺」。近日就傳出，美國國際貿易委員會（ITC）開始調查、審理台積電恐涉及專利侵權的案件，因為兩間半導體及專利授權公司Longitude Licensing、Marlin Semiconductor向ITC申訴稱，台積電以先進製程生產的晶片，涉嫌侵犯其專利權。對此，台灣經濟部也回應了。

台積電面臨制裁風險？若被判侵權 特定晶片產品恐無法輸入美國

根據美媒《Axios》說明，倘若ITC真的判定台積電侵權，相關晶片產品恐無法輸入美國；據悉，遭到指控侵犯專利權的技術，主要用於AI加速器晶片。除了台積電以外，這樁事件也傳出與另一台廠有些關係，因為報導指出，Marlin Semiconductor主張遭侵權的一部分權利，正是在2021年向台灣另一晶片廠「聯華電子」收購。

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除了商界內部有紛爭，同時也驚傳政治力已介入，美國3名參議員希伊（Tim Sheehy）、馬歇爾（Roger Marshall）、莫雷諾（Bernie Moreno）日前直接致函ITC主席，要求ITC嚴審把關、調查是否真的有侵害專利權等情事；他們甚至嗆聲，只雖然台積電確實在美國半導體、AI供應鏈扮演關鍵角色，但這不構成給予該企業特殊禮遇的理由。但另一方面，亦傳出有民主黨議員，憂心台積電遭嚴重衝擊，考量到該公司是供應美國先進晶片的核心廠商，議員特別提醒ITC，貿然制裁也會對美國本土AI產業、半導體生產產生影響，甚至衝擊國安及經濟。

台積電強硬表態「各營運點都有堅守法律」 我國經濟部也回應了

面對外界紛擾，台積電僅低調回應，指公司在所有營運據點，均有堅守相關法律規範。而我國經濟部則提供兩點聲明，第一，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營；第二，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業，在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

據悉，行政法官的初步裁決，預計6月就會公布；但美國ITC的最終決定，目前則預計於10月公布，屆時若判定侵權，最重罰則將是禁止相關產品輸美。

而除了台積電以外，此波遭點名、同樣可能得面臨調查的科技公司，另還包括博通（Broadcom）、蘋果等，但台積電是全球最大晶片製造商、並直接攸關美國半導體技術及產業發展，因此消息爆出後，仍最受到外界關注。

原文出處：快新聞／台積電驚傳「恐被美國制裁」！涉侵犯專利遭調查 經濟部急上火線回應

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