台積電高雄廠爆工安意外！太空包墜落「重砸吊車」 南科管理局下令停工

高雄楠梓台積電廠區持續建設中，昨（18）日晚間發生意外事故。承包商在進行混凝土吊掛作業時，原本懸掛在半空的太空包突然墜落，重重砸在吊車車頭，所幸無人受傷。南部科學園區管理局今（19）日表示，將派員稽查，並命令相關吊掛作業暫停，事故詳情仍待釐清。

據了解，事故發生在18日晚間約8時，地點位於高雄市楠梓區台積電廠區。吊車正在進行吊掛作業，疑繩索不明原因斷裂，重達數公斤的太空包自高空墜下，直接擊中吊車車頭，現場傳出巨大聲響，衝擊力道之大，甚至造成吊車車頂嚴重凹陷，工人目擊後驚嚇不已。

事故發生後，工程單位立即派遣大型車輛將受損吊車移離現場，以確保施工區域安全。幸運的是，這起意外未造成人員傷亡。

南科管理局證實此事，今日將派員前往現場稽查，並下令相關吊掛作業停工。至於事發確切原因，是否涉及設備老化、操作疏失或其他安全管理問題，尚待進一步調查。

