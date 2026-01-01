台積電高雄廠2奈米量產 市府:高雄躍升全球先進半導體製程關鍵聚落

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全球晶圓製造龍頭台積電，近日於官網宣布2奈米(N2)製程已依計畫，於今年第四季正式進入量產階段，生產基地正是設於高雄的Fab22廠，揭示台灣半導體製程與高雄產業發展邁入新里程碑；對此，高市府表示，高雄將躍升為全球先進半導體製程關鍵聚落。

高雄市經發局估計，台積電高雄Fab22廠的2奈米晶片量產 ，預計營運初期可帶來至少1500個就業機會、超過1500億元年產值。全廠區則創造逾2萬個營建工作機會，超過7000個直接的高科技工作機會。

市長陳其邁指出，自3年前台積電宣布高雄設廠，112年4月宣布高雄廠將建置先進製程2奈米晶圓廠，市府團隊便積極與台積電緊密合作。Fab22廠址原為中油高雄煉油廠舊址，為加速整治期程，市府成立「高煉廠開發專案推動小組」，不到一年內完成楠梓產業園區的投資計畫啟動、土地整治及報編核定，展現高雄力拼產業轉型的決心。

陳其邁進一步表示，2奈米製程是全球最先進技術，未來將廣泛應用於超級電腦、行動裝置、雲端資料中心及高效能運算等領域，為全球節能運算的龐大需求挹注強而有力的動能，牽動著全球供應鏈布局。高雄Fab22廠進入量產後，將為高雄 AI、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入強勁動能，促進在地產業升級創新。

他說，未來台積電將擴展至五座廠，擴大高雄半導體產業布局，市府將持續扮演台積電最堅實的合作夥伴，共同打造南部半導體聚落。

高市經發局說明，楠梓產業園區相關公共建設也持續推進，包括污水處理、再生水、排洪、景觀及公共設施等工程同步進行。

針對鄰近交通需求，市府與南科管理局及交通部合作，由市府新工處及交通部高公局加速推動高雄第三(楠梓)園區聯外交通整體計畫，投入約155.91億元，新增國道1號楠梓匝道、台1線匝道及園區聯絡道路，預計今(115年)開工、117年底完工。

此外，市府已規劃藍田國小及高科實中，並爭取提前於114學年度國中小一年級招生，以提供南部科學園區員工及周邊學童安心就學選擇。

