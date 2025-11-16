台積電高雄楠梓區設廠 橋頭區房價漲最多

台積電高雄楠梓區設廠，帶動橋頭區房價大幅上漲。(記者李惠洲攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕台積電於2023年4月宣布在高雄楠梓區設廠，引發高雄房價一波漲幅，楠梓區並不是漲幅最大的行政區，隔壁的橋頭區才是漲最多的區域。

台積電因應市場需求，3年前首次南拓高雄，並於2023年4月宣布在楠梓區設置2奈米晶圓廠。根據內政部不動產資訊平台統計，2023年第2季時，楠梓區不分建物的買賣契約平均單價每坪是22.69萬元，至今年第2季時，買賣契約單價每坪是27.67萬元，兩年來每坪累計上漲4.98萬元，漲幅達21.9%。在楠梓區東邊的仁武區，同期間買賣契約平均單價每坪從26.04萬元漲至31.08萬元，累計上漲5.04萬元，漲幅19.3%，與楠梓區相當。

至於楠梓區北側的橋頭區，同期間買賣契約平均單價每坪從18.88萬元漲至32.09萬元，累計上漲13.21萬元，漲幅高達69.9%，房價漲幅遠高於台積電設廠的楠梓區。

房仲人士分析，橋頭區有大面積的橋頭新市鎮，除了台積電題材外，還有橋頭科學園區的開發計畫，建商早已看好橋頭的未來，且當地的房價基期較低，漲幅自然可觀；不過，橋頭區的購物、教育、醫療、運輸等生活機能還有充實空間，尤其去年央行祭出新房貸管制措施後，橋頭區的交易量暫降溫，後市仍有潛力。

