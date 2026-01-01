台積電高雄2奈米製程量產 陳其邁：轉型關鍵成果

（中央社記者林巧璉高雄1日電）晶圓代工廠台積電在官網宣布，2奈米製程技術如期於2025年第4季開始量產。高雄市長陳其邁表示，這不僅是台灣半導體產業的重要里程碑，也展現高雄產業轉型的關鍵成果。

位於高雄的晶圓22廠（Fab22）是2奈米製程的生產基地。陳其邁今天透過新聞稿表示，2奈米製程為全球最先進技術，未來將廣泛應用於高效能運算、行動裝置、雲端資料中心及人工智慧等領域。未來台積電將擴展至5座廠，擴大高雄半導體產業布局。

廣告 廣告

陳其邁說，自台積電宣布於高雄設廠，並在民國112年4月確定建置2奈米晶圓廠後，市府團隊就與台積電開始密切合作，過程中克服疫情、供應鏈重組等多重挑戰，確保建廠及量產進度如期推進。Fab22進入量產後，將帶動高雄AI、車用電子及資通訊產業升級，強化南部半導體產業聚落競爭力。

高市府表示，Fab22量產後，初期可帶來至少1500個就業機會及逾新台幣1500億元年產值，建廠期間更創造超過2萬個營建工作機會及7000個直接高科技職缺，對南部產業與就業動能具顯著助益。將持續優化投資環境，攜手中央與產業夥伴，打造南部半導體重鎮，推動城市永續發展。

高市府指出，高雄近年全力推動產業轉型，並打造完整的高科技投資生態系，使高雄成為全台半導體產業先進製程產能最多、密度最高的城市。隨著台積電布局高雄，IC設計、製造、封測及材料設備供應鏈持續擴大投資，高雄已形成完整半導體生態系。（編輯：黃世雅）1150101