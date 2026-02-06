台積電魏哲家會晤高市！下週董事會破天荒移師日本 釋台日合作新訊號

財經中心／李宜樺報導

台積電日本布局再拋震撼彈。董事長暨總裁魏哲家今（6）日在日本與首相高市早苗會面時首度鬆口，台積電正評估熊本第二座晶圓廠「製程升級」，不排除直接導入3奈米先進製程，以因應AI晶片需求快速升溫。事實上，早在去年時任國發會主委劉鏡清就已對外透露，台積電董事會將首度移師日本熊本舉行，如今時程逼近，市場解讀，日本布局恐怕不是選項，而是台積電下一階段戰略核心。

近年台積電大舉加碼美國投資，引發外界質疑是否出現「重美輕日」的資源傾斜，但從日本端最新進展來看，情勢顯然正在翻轉。原先市場盛傳，熊本二廠因成熟製程需求降溫，可能調整規畫，如今卻傳出直攻3奈米，震撼程度遠超預期，也替日本半導體角色重新定錨。

劉鏡清去年已預告董事會赴熊本



其實，台積電董事會「移師熊本」並非臨時起意。去年劉鏡清仍任國發會主委時，即已公開提及此一安排，當時即被解讀為台積電將讓董事親赴日本，實地掌握海外布局進度，如今隨著熊本二廠製程升級浮上檯面，這場董事會的重要性明顯升級。

熊本二廠不再只是成熟製程



市場關注，下週登場的董事會，除可能討論熊本二廠製程升級外，也將拍板今年首季資本支出預算，規模恐創歷年新高，同時不排除有人事異動案同步過關，對台積電全球布局影響深遠。

AI需求成為最大推力



外電分析，熊本二廠原訂2027年底前投產，近期因交通與製程重新規畫，時程可能再調整，關鍵正是AI需求暴衝。輝達執行長黃仁勳日前也直言，未來十年先進晶片產能將翻倍，間接替台積電日本投資方向背書。

不只押美國 日本地位明顯升溫



從製程節點、董事會地點到政策互動來看，台積電此舉被視為對「重美輕日」質疑的正面回應。在日本政府持續加碼半導體政策下，台積電顯然準備把日本，重新推回全球先進製程核心舞台。





