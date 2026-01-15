台積電魏哲家：憂台灣電力供應 用電無虞才能全力生產

台積電15日召開法說會，台積電董事長魏哲家指出，擔憂台灣電力供應能力，台積電必須擁有充足電力，才能全力生產；他也說，面對英特爾等對手，台積電不低估也不害怕競爭，對於達成業務成長目標具高度信心。

法人關心台積電如何評估數據中心潛在的電力需求。魏哲家回應，他更擔心台灣電力供應，必須擁有充足的電力，台積電才能全力擴張產能，至於雲端服務商早已規劃電力設施。他說：『(英文原音)我擔心台灣的電力供應。首先，我需要有足夠的電力，才能全力擴張產能。但談到在世界各地建造大量AI數據中心，我引述客戶的回答，我也問過同樣的問題，他們說在五、六年前就已經計劃好了電力基礎設施。...他們告訴我，台積電的晶片才是瓶頸，並要求我先解決晶片生產的問題。』

他進一步指出，台積電正關注全球電力供應，特別是美國地區，目前整體情況穩定，台積電正在努力縮小用電差距。

針對法人也關心面對英特爾競爭，是否會影響台積電市占率。魏哲家回應，競爭不是單靠金錢，台積電不會低估其他業者能力，但也不害怕競爭。由於先進製程技術複雜，從技術研發、產品設計到通過認證，往往需耗時兩到三年，後續量產爬坡也需一至兩年時間，台積電對於業務成長目標仍具高度信心。

魏哲家也回應市場對AI泡沫的憂慮。他指出，台積電近年資本支出持續提升，今年預計將投入520億美元至560億美元，對產業發展保持審慎評估，若AI產業出現亂流，將嚴重影響台積電獲利能力。不過「AI需求是真的」，根據與客戶及其終端客戶的交流，均對AI發展給予正面展望，展現AI如何實質幫助業務成長。若從財報面來看，雲端服務商都非常有錢，甚至更勝台積電。

受惠需求暢旺，台積電上修AI加速器營收展望，預計在2024年至2029年間，複合年增長率(CAGR)將達54-55%(mid-fifty)；在此期間，台積電上修美元營收表現，預估複合年增長將接近25%，高於原先預計的20%。(編輯：宋皖媛)