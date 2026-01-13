台積電鳳凰城廠規模倍增！市長證實：深化與台灣夥伴關係

鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）受訪時表示，台積電（TSMC）近日斥資62.27億元在鳳凰城取得土地，供營運與生產使用，這進一步深化亞利桑那州與台灣之間原本就緊密的夥伴關係。（邱芊攝）

北市與美國亞利桑那州鳳凰城13日舉行青少年棒球交流賽。鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）受訪時表示，台積電（TSMC）近日斥資62.27億元在鳳凰城取得土地，供營運與生產使用，這進一步深化亞利桑那州與台灣之間原本就緊密的夥伴關係。

此次美國美國亞利桑那州Arcadia地區少棒隊來台，與北市少棒重點發展學校福林國小及東園國小進行友誼賽，台北市長蔣萬安也與Kate Gallego共同擔任開球貴賓，Kate Gallego受訪時說，鳳凰城很榮幸與台北市締結姊妹市關係滿47周年，多年來雙方持續推動青少年棒球交流，展現深厚情誼，也幫助年輕世代更加了解鳳凰城、台北與台灣之間的關係。

蓋蕾歌表示，很自豪有許多台灣企業將北美總部設於鳳凰城，其中星宇航空（STARLUX）即將開通鳳凰城與台北的直飛航線，誠摯邀請台灣民眾造訪亞利桑那州，無論是欣賞大峽谷與壯麗自然景觀，或探索鳳凰城的高科技產業。

蓋蕾歌說，特別振奮看到台積電（TSMC）在亞利桑那州持續擴大投資，就在上周台積電購置了新的土地，幾乎讓其鳳凰城廠區規模倍增，這項擴建將使先進半導體製造得以在亞利桑那州進行，並進一步深化亞利桑那州與台灣之間原本就緊密的夥伴關係。

蓋蕾歌說，亞利桑那州立大學擁有全美規模最大的工程學院，並設有強大的半導體相關課程，這也是台積電選擇鳳凰城的重要原因之一，也歡迎來自全美及世界各地的人才，包括許多來自台灣的家庭。如今，鳳凰城舉辦全美規模最大的雙十國慶活動，展現我們對台灣的深厚情誼與高度敬意。

