台積電黑翻紅 台股盤中重返3萬點力守5日線

台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1