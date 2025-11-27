台積電默許羅唯仁帶機密救英特爾？科技專家不認同：張忠謀去也是神仙難救

晶圓代工廠台積電25日宣布對退休轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告。對此，科技專家許美華撰文指出，以羅唯仁離職前各種不尋常的行為，台積電其實沒有不提告的選項；不管基於任何理由，如果這次台積電沒有採取法律行動，基於公司治理、還有保護營業秘密、維護員工職業道德紀律各個層面，都交代不過去。而且如果這次不採取法律行動，以後有人有樣學樣，要怎麼處理？之前還有人擔心，台積電會不會因為羅唯仁是去英特爾，而美國川普政府一直很想扶植自家的半導體廠，所以台積電會對提告行動有所顧忌。

許美華認為，其實這些想法都是多慮，台積電是公開上市公司，還是全世界市值前十大的公司，法務部門該怎麼做就怎麼做，美國是法治國家，川普政府再怎麼不高興還是要講法律的。

許美華提到，還有一個說法也很好笑，說台積電可能是默許羅唯仁帶機密資料去救英特爾，這真的是完全不懂正常大公司運作的規則。她解釋，英特爾如果要用台積電的技術或製程，就是來談授權、技術移轉，台積電答不答應，那是另一回事，台積電絕對不可能容許這種用暗渡陳倉的方式，去暗助英特爾，更不要說，英特爾還是台積電的競爭者。

許美華指出，英特爾如果要用台積電的技術或製程，就是來談授權、技術移轉，台積電答不答應，那是另一回事。（資料照，美聯社）

羅唯仁隱瞞離職後去向 許美華批：在職業道德上是說謊

許美華強調，最讓台積電無法接受的是，羅唯仁在台積電任職期間已簽署保密條款及離職後競業禁止條款，承諾離職後不為競爭對手服務。在他退休前，台積電法務長在跟他做離職面談時，還特別提醒競業禁止義務，被問到離職後去向時，羅唯仁回應說要去學術機構，並沒有說實話說要去英特爾。這在職業道德上是說謊，不誠實。在法律上，是違反聘僱合約的競業禁止條款。

羅唯仁帶走機密也救不了英特爾？

許美華表示，羅唯仁在加入台積電前，曾經在英特爾經歷過黃金時代，退休後回鍋已經光環不再的老東家，多少有點想要回報當年栽培，還有證明自己的味道。而帶著台積電先進製程的機密資料，不管是有形的紙本文件，或是腦袋裡的記憶，回到英特爾，都像是一種展現自身價值的姿態。

「英特爾製造部門的問題很大，業界路人皆知，絕不是一個人救得起來的，就算羅唯仁帶走台積電的整套武功秘笈也做不到。」許美華直言，台積電的成功是靠整個公司文化、整個團隊合作、還有整個半導體生態鏈，參與的人太多、影響因素太多，就算英特爾現在找魏哲家或是張忠謀去救，沒有整個團隊做後盾，也是神仙難救。

至於羅唯仁帶走的那些先進製程的機密資料，對英特爾有沒有幫助？許美華坦言，「不能說完全沒有。」她提到，英特爾雖然跟台積電用大部分相同的機台，但製程技術跟台積電是不同的，無法直接移轉給英特爾使用。但是，各家晶圓代工的半導體製程，都有許多獨家配方（recipe），不算專利，但有些非常厲害，是那種「高手一點絕」的東西，像是化學材料成分調配、曝光時間、等待時間等。

支持台積電提告 許美華：希望英特爾、羅唯仁知所進退

許美華說道，台積電的競爭對手如英特爾一定非常好奇，製程很多小地方台積電是怎麼做的，羅唯仁帶去的資訊，就可能讓英特爾「喔原來台積電是這樣」。

許美華進一步表示，這些機密被外洩，不至於動搖台積電的領先地位，但都是台積電必須嚴守保護的資產，任何人都不能跨過那條紅線。支持台積電正式提告，也希望英特爾、羅唯仁知所進退，之後大家不要為這件事鬧得太難看，畢竟在生意上，應該是英特爾比較需要台積電。

