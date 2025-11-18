「台積電、三星都滿足不了我！」馬斯克親吐想蓋晶圓廠真正原因：這是唯一辦法

特斯拉執行長馬斯克企圖甩開台積電、三星等晶圓代工業者，自己打造AI晶片，並考慮與英特爾（Intel）合作建造月產能上看100萬片的大型晶圓廠。而馬斯克近日透露，他提出這項計畫的真正原因，是台積電與三星無法滿足他對晶片的需求。



科技媒體《Wccftech》報導指出，馬斯克在接受Baron Capital訪問時，表示隨著全自動駕駛更趨普及，特斯拉未來的晶片需求將大幅提升，他預估公司每年需要1億到2000億顆AI晶片，並直言「台積電與三星無法滿足這樣的需求」。



廣告 廣告

​馬斯克表示，「我問他們要建造一座新的晶圓廠，從破土到完工、開始生產需要多久？他們告訴我需要5年。我覺得5年對我來說是無止盡的等待。」、「從他們的角度來看，他們已經以閃電般的速度前進，但我只能說，這仍會成為我們的限制。要以我想要的速度實現量產，唯一的辦法就是建造一座非常巨大的晶圓廠。」

報導表示，這已經是馬斯克第三度提到要自建晶圓廠，但這次他更詳盡的分析了供應鏈現狀。台積電和三星等業者，都給出需要5年的建造時程，但在馬斯克看來這等同於「無限的久」，因此馬斯克提議由特斯拉自行打造晶圓廠。

不過報導也提到，分析師Dan Nystedt對馬斯克的計畫高度懷疑，更直言「完全不可能」，因為馬斯克不但需要投入特斯拉大量的資本支出，即便籌到錢，也仍會受限於人才不足及尖端晶片的缺乏。

報導指出，也有聲音建議馬斯克投資台積電，讓其擴大產能，且台積電過去確實為滿足客戶而做出一些激進決策，例如赴美設廠。馬斯克所謂的「TeraFab計畫」，雖然對股東很美好，但在實際的供應鏈上，馬斯克想要的規模幾乎不可能實現。

更多風傳媒報導

