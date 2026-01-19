台積電：依客戶需求擴美投資 先進製程留台

台積電廠區外觀。(台積電)

台美關稅協議於 15 日拍板後，台積電在美投資布局再度成為關注焦點。台積電財務長黃仁昭近日分別接受 CNBC 與彭博電視專訪時強調，台積電擴大美國投資完全是基於客戶需求考量，最先進製程技術仍將根留台灣，相關核心策略並未改變。





黃仁昭指出，先進製程高度仰賴研發與製造之間的緊密協作，台積電必須在台灣各研發與生產據點之間頻繁調度大量工程師，這是目前在實務上難以於海外複製的條件，因此最尖端製程仍會留在台灣發展。





針對外界將台美關稅協議與台積電投資連結，黃仁昭也明確表示，該協議屬於政府與政府之間的談判，台積電並未參與討論。他重申，公司在美國的投資節奏，主要是回應智慧手機、人工智慧（AI）及高效能運算客戶的實際需求。





在美國亞利桑那州布局方面，黃仁昭說明，首座晶圓廠已順利量產，良率與台灣相當；第二座廠房設備將於今年進駐，第三座廠預計今年動工，並已同步申請第四座廠及先進封裝廠的建廠許可。近期台積電也購入第二塊土地，規劃將亞利桑那州發展為具備研發、製造與封裝能力的超大型晶圓廠聚落。





至於是否加快先進技術移轉至美國，黃仁昭坦言，可嘗試加速，但若要求在數月內完成，將是相當困難且具高度挑戰性的任務。



