台積電一個人撐盤！台股終場上漲49點

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（17）日開高走低，開盤上漲203.24點、來到27600.74點，盤中最高一度來到27723.77點，站上5日線，可惜隨後遇到賣壓襲擊，終場上漲49.81點或0.18%，收在27447.31點，再度失守5日線，成交量為5234.13億元。

中小型股則是不敵賣壓，開盤上漲0.28點、來到256.53點，終場翻黑下跌0.29點或0.11%，收在255.96點，5日、10日以及半年線關卡得而復失，成交量為1358.25億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力旺、旺宏、南亞、華新、南亞科；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、鴻海、富喬、南亞。

權值股僅剩台積電撐盤，權王台積電以1450元盤上開出，盤中最高一度來到1460元，可惜尾盤遇壓，終場上漲15元或1.05%，收在1445元，挹注大盤指數就有122點，也就是說，扣掉台積電所帶來的漲點，台股是呈現走低的。

此外，高價股也同步走強，其中再添新成員，矽光子概念股光聖今日攻上漲停價1090元，站上千元關卡，台股也因此擁有24千金。其餘千金股也有好表現，力旺攻上漲停價2150元，貿聯-KY上漲近7%，台光電上漲逾5%，此外，股王信驊盤中一度衝至6420元新天價。

台積電概念股也同步走強，晶心科、力旺攻上漲停價，M31上漲逾5%，景碩、創意上漲逾3%，弘塑、世芯-KY、光罩、力積電、閎康、京元電子、愛普*上漲逾2%。

記憶體概念股也持續走高，華邦電逼近漲停價，南亞科上漲逾5%，旺宏上漲逾1%；帶動模組廠也同步走高，宜鼎、廣穎上漲逾3%，十銓、力積電、群聯上漲逾2%。

不過，前陣子表現強勁的族群今日遇壓回檔，PCB族群多數走低，台玻下跌逾7%，達航科技、銘旺科下跌逾6%，楠梓電、新復興下跌逾4%，富喬、博智、佳總、嘉聯益、南電、台郡、榮科下跌逾3%。

此外，鴻家軍也同步走低，指標股鴻海多數時間在盤下震盪，終場下跌5元或2.07%，收在236元；集團股同步走低，鴻華先進-創下跌逾7%，台揚下跌逾6%，正達、建漢下跌逾4%，陽程、廣宇下跌逾3%。

被動元件概念股也走低，日電貿、蜜望實下跌逾8%，臺慶科下跌逾7%，立敦下跌逾6%，信昌電、九豪、光頡、金山電下跌逾5%。

