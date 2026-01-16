台積電「一個人的武林」行情重現！盤點14檔「高含積量」ETF表現

【記者呂承哲／台北報導】台積電最新法說會釋出利多，2025年第四季財報全面超越財測。在AI應用帶動下，單季稅後淨利年增35%，達新台幣5,057億元，不僅刷新歷史新高，也大幅優於市場預期的4,784億元。同時，市場高度關注的2026年資本支出，台積電預估將達520億至560億美元，顯示公司對後續AI與先進製程需求成長具高度信心，金額同樣超出市場原先預期。

受亮眼財報與資本支出展望激勵，台積電美股ADR週三（15日）盤中大漲逾6%，股價再度突破前高，市場解讀為「一個人的武林」行情重現，也為1月台股多頭再添動能。投信法人指出，ADR走強反映市場對台積電技術領先與AI基建需求轉化為實質獲利的高度肯定，台股元月行情有望持續升溫。

法人進一步指出，在台積電基本面續強下，資金明顯回流高含「積」量ETF，成為本波市場布局重心。根據統計，台股ETF中含積量逾四成者共有14檔，今年以來績效表現亮眼，其中新光臺灣半導體30（00904）含息報酬率達12.12%居冠，富邦科技（0052）亦有8%以上表現；元大台灣50、元大電子、富邦台50、國泰台灣科技龍頭等高含積ETF，今年以來漲幅多在7%以上，明顯優於大盤同期表現。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台股2026年開市後迅速站上3萬點關卡，市場投資氣氛偏向樂觀。除權王台積電基本面與股價續創高外，記憶體族群在供給偏緊、需求延續下，有望成為貫穿2026年的重要題材，包括HBM、DRAM與NAND Flash等。隨CES展揭示AI將邁入實體AI時代，自駕車、機器人與邊緣AI裝置快速發展，背後高度仰賴半導體晶片、先進製程、封裝與ASIC等關鍵零組件，中長期產業前景仍具想像空間。

台新投信ETF投資團隊則指出，全球AI基建浪潮未歇，台灣半導體供應鏈仍是全球AI硬體的核心支柱。建議投資人不必過度受制於指數高點迷思，可透過產業型或高含積ETF進行配置，並搭配定期定額策略，以掌握成長動能、分散個股風險，穩健參與台股AI投資機會。

