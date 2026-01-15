台積電：先進封裝長期毛利率逾56%可期

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）晶圓代工龍頭台積電今天舉行法人說明會，台積電財務長黃仁昭指出，2025年先進封裝貢獻台積電營收比重大約8%、接近10%，預期今年先進封裝營收占比可超過10%。

黃仁昭預期，未來5年先進封裝營收成長持續且加快，台積電持續投資先進封裝項目。長期來看，黃仁昭預期，台積電在景氣循環中，維持56%以上的毛利率可期。

談到毛利率表現，黃仁昭預估，今年第1季毛利率落在63%至65%區間，以中位數來看，較去年第4季增加1.7個百分點，動能包括成本持續改善、生產力提升、產能利用率增加等因素，不過須留意海外晶圓廠量產初期對毛利稀釋影響。

展望今年獲利動能，黃仁昭指出，台積電持續溫和提升整體產能利用率，預期3奈米製程毛利率將在今年某個時段超越公司平均水準，持續優化製程提升晶圓產出，強化7奈米、5奈米、3奈米等先進製程的產能彈性供應，今年持續留意海外晶圓廠量產初期對毛利稀釋影響，以及2奈米量產初期在今年上半年可能稀釋毛利表現，以及匯率的不確定性變數。（編輯：張均懋）1150115