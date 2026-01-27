台積電、光通訊衝鋒 台股盤中、收盤指數續創高

（中央社記者江明晏台北27日電）台股今天開高走高，終場收在32317.92點，漲253.4點，盤中、收盤指數續創新高；台積電上漲25元，收1780元，光通訊概念股、ABF族群搶眼。投顧分析，台積電法說利多持續發酵，市場看好多頭上攻力道，但提防農曆年封關前獲利了結賣壓。

投資人正準備迎接本週稍晚要公布的一連串大型企業財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）最新利率決策，華爾街股市主要指數今天大多收漲。儘管費城半導體指數小跌0.39%、台積電美國存託憑證（ADR）跌0.65%，仍澆不熄台股上攻力道。

台股今天以32095.08點開高，指數一路墊高，盤中至32428.17點附近，上漲逾360點，續創盤中指數新紀錄。

台股加權指數終場上漲253.4點，收在32317.92點，漲幅0.79%，成交金額新台幣7935.12億元。電子股漲1.08%，金融股下跌0.48%、櫃買指數上漲0.86%。

觀察權值股走勢，台積電終場漲25元，收1780元，收盤價為歷史新高，漲幅1.42%；鴻海收漲0.67%、聯發科漲約0.28%。

電子股走勢方面，聯電收漲停76.2元，ABF族群股價勁揚，欣興、南電收漲逾6%，景碩漲停；多家光通訊概念股亮燈，光聖、波若威、仲琦、光環等收漲停。

記憶體族群漲跌互見，華邦電收漲逾2%，旺宏平盤，南亞科跌逾3%，面板股群創大跌逾6%、友達、彩晶收黑。

觀察高價股走勢，股王信驊收黑，股后穎崴大漲逾5%，力旺、光聖漲停，華城收黑小跌，但仍力守千元大關，台股保有「31千金股」。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者訪問表示，台股續創新高，主要受惠於基本面表現強勁。除台積電法說會已釋出利多訊息外，接下來仍有多檔重要個股將召開法說會，釋出年度營運展望；同時，美國4大雲端服務供應商（CSP）微軟、亞馬遜、Google及Meta也將陸續公布財報，市場普遍抱持樂觀期待，在台積電利多率先發酵下，台股漲勢節節攀高，表現明顯優於國際股市。

在內外資動向方面，黃文清指出，近年台灣ETF投資熱潮帶動本土資金動能轉強，外資未必仍是主導台股的關鍵力量。整體產業趨勢正向，只要外資未出現明顯賣超，對台股即屬正面因素。從基本面來看，台股後市仍具吸引力，外資也有機會回流。

展望台股後續發展，他表示，短期內聯準會利率變動機率不高，但市場對下半年美國降息趨勢抱持期待，有利資金回流股市，只要台股未出現爆量長黑K棒，多頭行情仍有機會持續向上，本週不致出現反轉，不過隨著農曆封關時間逼近，仍須留意獲利了結賣壓浮現。（編輯：楊凱翔）1150127