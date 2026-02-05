台積電「內鬼」洩密案！2工程師300萬、200萬交保「境管+科技監控」

記者楊佩琪、林盈君／台北報導

台積電「內鬼」洩密案，引發社會關注，涉案的3名工程師陳力銘、吳秉駿及戈一平，遭高等檢察署起訴，因羈押期將滿，智商院（智慧財產及商業法院）日前召開羈押庭，裁定自1月23日起，延長羈押禁見2月。其中，吳秉駿、戈一平請求具保停押，本月5日，合議庭裁定吳、戈各以300萬元、200萬元交保，但必須限制住居、出境、出海，並實施科技監控。

台積電「內鬼」洩密案，工程師陳力銘、吳秉駿及戈一平遭起訴收押，合議庭裁定吳、戈各以300萬元、200萬元交保。（圖／資料照）

回顧案情，曾任職台積電工程師的陳力銘，於離職後，前往台積電供應商「東京威力」科創行銷部門任職，自2023年中旬起，陳力銘憑著曾在台積電的情誼，找上吳秉駿、戈一平及一名廖姓男子，要求幫忙遠端登入台積電資料庫，再以手機翻拍螢幕方式，拍下10多張國家核心關鍵技術營業秘密檔案。

之後，台積電察覺有員工異常登入內網情形，在進行內部調查後鎖定陳男等人，遂向高檢署提告。高檢署偵辦後，依涉犯營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，將陳力銘起訴求刑14年。吳秉駿則被求刑9年，戈一平被依國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，起訴求刑7年。

陳力銘到案後，除坦承犯行之外，也供出還有一名共犯陳韋傑，涉嫌協助提供「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料給陳力銘。2025年11月10日，陳韋傑被檢調傳喚到案，訊後聲押禁見獲准。因陳韋傑否認犯行，高檢署認態度欠佳，追加起訴並求刑8年8月。

