台積電「千五」卡關收1495元！ 台股漲61點收28371

美股標普指數再創新高，帶動台股今（24）日開高，台積電也站回千五大關，不過隨後賣壓湧現，指數最低跌破2萬8300點，回到平盤附近震盪，終場收漲61.51點到28371.98點，成交量4290億，台積電則上漲5元收1495元。

個股方面，廣達下跌0.5元到264元，跌幅0.19%；聯發科下跌10元至1380元，跌幅0.72%；台達電上漲12元到955元，漲幅1.27%；華邦電上漲3.9元至76.9元，漲幅5.34%；力積電上漲1.4元到40.4元，漲幅3.59%；南亞科上漲12.5元到189元，漲幅7.08%。

