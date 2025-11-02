台積電一口氣「連漲4年」代工價！全資源灌注先進製程 這類客戶恐缺貨

AI熱潮帶動先進製程晶片的大量需求，而半導體業界近日傳出，台積電自今年9月起已向客戶發出重要通知，將對其5奈米以下的先進製程，實施連續4年的漲價計畫，雖然並未透露漲幅，但將依個別客戶的採購等級與合作而異，且這也台積電AI變局首見的長期漲價行動。

根據報導指出，產業人士透露，台積電這次與以往採取逐年調整價格的模式不同，一口氣連漲4年，且為了因應先進製程需求，將縮減成熟製程的產能，反映出台積電將資源優先聚焦在最先進技術，押注AI與高效能運算。

​報導表示，漲價預計從2026年開始生效，台積電已將大量人力和資源，從成熟製程轉移至5奈米以下的先進製程；另一方面來說，也代表6奈米、7奈米等成熟製程的減產已不可避免，台積電的成熟製程客戶，恐將面臨缺貨壓力。

台積電方面不回應漲價傳言；而根據市場研調機構TrendForce日前公布的資料顯示，晶圓代工廠受惠於AI帶動晶片需求，已決定明年起針對5奈米以下的先進製程，漲價約5到10%，並暗示若海外廠的成本高昂，只能透過價格轉嫁成本，來維持毛利率。

