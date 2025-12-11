台積電「填息變貼息」賣壓湧現！美元走弱湧外資 專家看好台股續衝高

晶圓代工廠台積電（2330）2025年第2季現金股利，今（11）天除息，早上台股開盤後就以1510元開出，再度上演秒填息，但隨後股價由紅翻黑，「填息變貼息」，不過專家認為，受到美國聯準會Fed宣布降息1碼等影響，股市長期還是看好，明年有機會再創高；另外，外媒公布最新「全球最具影響力國家排行榜」，台灣在142國競逐之中，名列第20名。

美聯準會今年第3度降息 專家看好股市續衝高

台積電第2季現金股利，每股將配發5元現金股利，預計將發出1296億元，今天進行季度除息，上午開盤以1510元開出，早盤股價最高到1515元，一度上演秒填息，帶動台股大盤上漲到2萬8568點，但10點之後又陷入震盪。

台積電早盤一度飆1515元，帶動台股大盤。圖／台視新聞

分析師汪海華認為，因為台股指數已經在高點，今天開高就有一些獲利回檔的賣壓，不過他認為目前看起來資金行情持續，未來往上的機率還是很大。

由於美國聯準會10日宣布降息一碼，是今年第三度降息，專家分析，預估「美元將會走弱、台幣升值」，外資可能再流入台股，股市有望繼續衝高。

分析師李永年指出，台幣升值有機會讓外資回流到台灣股市，12月12日開始，美國每個月大概會回購400億元美元左右的短期國債，也就是說會開始釋放資金出來，他預測股市應該還有更高點，專家對於台灣明年狀況保持樂觀態度。

2025全球影響力台灣擠進前20名 美國再奪冠

而國際雜誌公布2025年全球最具影響力的國家排行榜，在142個國家中，以政治穩定、經濟影響力、國防預算還有軟實力等7項指標評比，美國再度奪下冠軍，在軍事、經濟、文化等方面展現獨大局面，中國和俄羅斯緊追在後，另外，台灣也擠進前20名，拿下90.83分，顯示台灣綜合實力同樣不容小覷。

2025最具影響力國家，台灣排名第20名。圖／台視新聞

台北／葉宣婕、林益新 責任編輯／張碧珊

