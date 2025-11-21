台積電「大老」羅唯仁驚人身價曝光！業界人士直呼：他根本不愁吃穿

​前台積電資深副總羅唯仁疑似攜帶2奈米製程資料離職，消息一出，立即引起產業界高度關注，也讓外界對他的身價產生好奇。

根據《自由時報》報導，台積電相當禮遇羅唯仁，將他視為「大老」看待，讓他一直工作到75歲才退休，比公司規定的67歲退休年齡，延長了8年，創下歷任副總中最高退休年紀紀錄。

根據台積電年報得知，羅唯仁的年薪與多位資深副總被列在1億元以上副總層級，若不計算公司額外發放給高階經營團隊的限制型股票，他光延退8年，薪酬就至少多領8億元以上。

基層工程師感嘆，以羅唯仁退休時的待遇與年紀來看，不需動手就能輕鬆領取上億元高薪，令人十分羨慕，多數人一輩子可能都賺不到這樣的金額。

此外，羅唯仁退休前持有1348張台積電股票，市值接近20億元，業界人士認為，他根本不愁吃穿，若疑似帶著機密資料離開台積電，投靠英特爾，敗壞晚年聲名，即使在英特爾居權重高位，也實在不值得。

事實上，半討體分析師陸行之先前也提出質疑，認為這事情可能有貓膩，「是台積電為減少壟斷風險及地緣政治投資英特爾前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？」他直言，如果不是這樣，台積電怎麼樣也應該會根據2nm資料外洩而提告，「老實說，到了台積電等級的國際商戰，有沒有可能跟我們一般人想的不一樣？」

