台積電、好市多有機會來彰化？台化釋出21公頃黃金地 縣府說話了

一旦彰化市東區擴大都計案成功，廣大土地納入都市計畫區內，連帶對彰化市區發展會有「共伴效應」發生，對彰化整體發展加分。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕百萬人口的彰化縣是全國最大縣，迄今沒有百貨公司開業，也吸引不了好市多開店投資，召喚不到「護國神山」台積電設廠，讓彰化人感嘆跟不上科技發展。不過，隨著台化董事會宣布將透過招標或招商方式，處分台化彰化廠宿舍生活區與耐隆廠區約21公頃黃金地，期待引進高科技產業，繁榮地方，消息一出重燃起彰化人的希望，對此，縣府表明樂觀其成，前提有利於彰化發展。

位在彰化市中山路旁的台化廠商，在中山路北側廠區目前是台化彰化廠和台塑生醫健康悠活館觀光工廠，廠區大門口處和靠近台鐵鐵軌旁，被台中捷運綠線延伸彰化段規劃為站點，與開發彰化捷運「綁」在一起，彰捷又與彰化東區擴大都市計畫案互相牽連，台化北側廠區早就被縣府納入彰東擴大都計案中的「優先開發台化廠區再發展區」，一旦開發完成，位處非都市計畫區的台化廠區，目前丁種建地的地目，就能變更為都市計畫區土地，有住宅、商業區和產專區，土地保留公共設施及一定比例回饋，地主台化約可拿回55%都計內土地。

中山路南側廠區現況是彰化廠宿舍生活區與耐隆廠區，台化董事會昨(12日)天決議處分約21公頃土地，透過招標或招商模式，期待引進高科技產業。

由於開發面積大又在彰化市衛星地段，不少民眾認為，應有足夠誘因讓好市多(Costco)、台積電(TSMC)，甚至連輝達(NVIDIA)、超微(AMD)等AI國際大廠青睞，起碼提高納入投資點評估的機率。

對此，彰化縣政府建設處表示，台化公司想要怎麼運用和開發他們廠區裡的土地，基本上是他們公司自己的財務規劃，縣府站在照顧全縣民的立場，只要對彰化的發展有幫助，都很歡迎，也會盡力提供協助。未來有無可能引進像好市多這類的產業進來，就得看那塊土地原本規定的使用分區類別合不合適，當然，最關鍵還是要看台化地主自己的意願了。

