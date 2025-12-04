台積電一年來漲逾31％ 這二檔科技型ETF持股占比快過半

台股4日目前小跌不到100點，各主題型ETF成交出量。（圖／方萬民攝）

台股4日紅黑交錯，開低，盤中目前最高到27,880.23點，漲87點，目前小跌不到百點；台積電跌15元，來到1435元；主動型、高息型、債券型、陸股型、科技型等ETF成交出量。

其中，富邦科技（0052）ETF股價來到35.70元，最高來到35.92元，目前成交量13,510張，昨天成交量27,936張；國泰台灣科技龍頭（00881）ETF股價來到31.13元，最高來到31.35元，目前成交量超過5,653張；昨天成交量為11,046張。

以00881來說，截至11/28，持有台積電占比達40.82%，而台積電今年以來在2024/12/31-2025/12/01的股價漲幅約31.16%，00881連帶受惠，今年以來股價漲幅約24.29%；近三次配息金額為0.55元、0.75元及1元，12月底即將公告2026上半年度除息金額，市場關注。

國泰基金經理人蘇鼎宇表示，00881成分股之一的聯發科正準備與Google合作下一代TPU AI伺服器晶片，其ASIC(特定應用積體電路)業務至2027年可望大幅成長，帶動整體獲利提升；另一成分股鴻海同樣受惠於ASIC伺服器崛起，通吃主要雲端服務供應商（CSP）訂單，且奪單占比最高，包含Google的TPU v6p、亞馬遜AWS的Trainium，以及微軟Maia等。

00881第四大成分股台達電隨著AI伺服器帶動資料中心用電與功率持續上升，相關電源供應商的產品單價與整體電源內容價值同步提升，日前子公司泰達電董事會決議通過，將斥資33億元擴建三座廠，顯示公司積極擴充產能、搶攻AI帶來的龐大商機，台達電在電力基礎建設中的關鍵地位也有望更加鞏固。

