台積電「捍衛天條」提告羅唯仁 專家曝轉戰動機：估計不是為了錢





台積電昨（25日）證實提告前資深副總羅唯仁，主張後者轉投英特爾可能涉及洩密並違反保密與競業禁止協議，已向台灣智慧財產及商業法院申請介入並制止可能不當行為，對此前台積電工程師沈萬鈞在《萬鈞法人視野WJ Capital Perspective》粉專提供觀點，他推測羅唯仁轉戰動機「可能有2個」，但無論如何台積「不會因為任何一個人的離開而動搖」。

沈萬鈞表示，幾天前與前台積電長官聊到羅唯仁事件，好奇為何在台積電二十多年的退休副總，已經75歲還要冒著巨大爭議轉戰英特爾，雙方得出的共識是「台積不會因為任何一個人的離開而動搖」，原因在於關鍵技術都有防火牆分隔，不會有人能獲得完整資訊，何況只有參數與資料也不可能複製台積的成功。

廣告 廣告

他提到，從過往經驗來看，當台積電傳出機密外洩事件，類似事件不會無聲無息，果然台積已經正式對羅唯仁提告，從外界角度可將此事當成八卦看待，但也能從中看出台積電文化與全球半導體權力結構。

沈萬鈞指出，有些人將羅唯仁與梁孟松、蔣尚義事件相提並論，但差別並非這些台積電舊將跑去哪裡，而是台積電的底線一向清楚，即是技術、資料、策略不是個人資產，人才可以流動但規則不能打破，「當你已被調到策略部門，卻仍持續向研發單位索資料、離職時說去學界卻出現在英特爾，這踩到的是制度，而不是情懷。」

根據他描述，梁孟松當年轉戰三星、後來到中芯，引發巨大爭議，但後來證明台積電的領先不是倚靠個別天才，而是靠整個流程、紀律與系統，單點的人才確實重要，但卻永遠撼動不了一家公司三十年的積累，這也是為何全球都在搶台積電工程師，但台積還是唯一能穩定把先進製程往前推的公司。

沈萬鈞回憶，從他加入台積電的第一天，誠信正直（Integrity）的天條就寫在迎新資料前幾面，「誠信正直」也是台積電最核心的企業文化，因此羅唯仁如果真如傳聞轉調策略部門後仍索取研發資料，而且還對去向有所隱瞞（聲稱去學界卻去了英特爾），「這就不僅僅是競業禁止的法律問題，而是觸犯了台積電文化中最不可饒恕的『誠信天條』。」

他認為，台積電已對羅唯仁提告，殺雞儆猴看起來有其必要性，因為該公司正處於全球擴張期，在美國、日本、德國都有設廠，人才流動管理變得前所未有的複雜，「對於一位副總級別的人物若不採取強硬態度，將無法管理底下數萬名工程師，這場官司即使最後無法在美國法庭取得實質勝利，其『宣示性』和『威嚇性』的效果也必須達到。」

沈萬鈞直言，羅唯仁的身價至少20億，而且已經75歲還要冒著巨大爭議轉戰英特爾，估計不是為了錢，而是為了舞台或是一口氣，「75歲被調離研發核心，對某些技術人來說，就是變相的冷宮；回到曾待過18年的英特爾，或許是他認為仍能發揮的一個出口。」

不過他強調，台積電的文化與制度不會因為某個人離開而動搖，也不會放任規則被踩，更不會把半導體的競爭簡化成個人的故事，因此對投資人也是一種契機，「如果市場因為這個新聞而出現非理性的恐慌拋售，那確實可能是一次『誤殺』帶來的好機會。」

《萬鈞法人視野WJ Capital Perspective》粉專原文連結

（封面示意圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



年末轉運！「4生肖」事業一飛衝天 貴人方位曝光

出口美國首度超越中國 謝金河：全球「脫中入美」格局成形

賴清德投書《華郵》：將推補充國防預算「規模達1.25兆」