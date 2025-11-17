台積電「採購一姐」跳槽輝達！傳將上任這部門副總 接掌台灣銷售業務
前台積電資材管理副總經理李文如於7月請辭，當時業界即盛傳她將跳槽接任輝達（NVIDIA）台灣區總經理，而根據最新報導指出，李文如果真被延攬進輝達任職，不過有別於外界預期，她預計將於本周內上任輝達WWFO部門副總裁，暨掌管台灣銷售業務。
李文如於2022年加入台積電擔任資財管理資深處長，2024年8月升任副總經理，成為台積電最年輕副總，不過今年7月中旬因個人因素請辭；台積電也在7月14日公告，因未達既得條件，收回一名員工的33張限制員工權利新股。
當時引起市場推測，該員工正是李文如，以當時台積電股價1155元計算，預估她損失約3800萬元。
由於當時正值輝達台灣區總經理邱麗孟退休，於是傳出李文如可能將接任該職位，不過4個月時間過去，根據《自由時報》報導指出，她果真跳槽到輝達任職，不過有別於先前的採購職位，李文如預計本周內上任輝達WWFO副總裁，暨掌管台灣銷售業務。
