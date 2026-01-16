台積電：最先進技術在台研發、量產
針對台美達成貿易協議，晶圓代工龍頭台積電十六日表示，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈，至關重要。
台積電財務長黃仁昭昨天接受CNBC訪問時否認台積電有參與美國和台灣的貿易協商。他強調加大、加快投資美國，是因為對AI超級趨勢充滿信心。
黃仁昭也說，台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠證明「我們在美國也能複製卓越的製造能力」，但他同時強調，台積電最先進的技術將繼續在台灣進行研發和量產。
台積電十五日在法說會中公布，今年預期資本支出將達五百廿億至五百六十億美元（約新台幣一點六四兆元到一點七六兆元），再創新高。
台積電也提到，正盡可能地加速台灣和美國亞利桑那州既有的晶圓廠時程。台積電亞利桑那州第一座晶圓廠已經在二○二四年第四季進入量產，第二座晶圓廠則已經完成建設，計畫於二○二六年開始進機，預計於二○二七年下半年進入量產。亞利桑那州第三座晶圓廠已經開始動工，且正在申請許可，以開始興建第四座晶圓廠和第一座先進封裝廠。
