台積電「樂無界」助攻！ 柏林愛樂攜手NSYO並肩彩排

柏林愛樂(Berliner Philharmoniker)本週再度來台連演3場音樂會，部分團員今天(12日)特別抽空與國家青年交響樂團(NSYO)首次並肩進行「side-by-side」彩排。國際頂尖樂團與台灣青年音樂家同台共練，讓團員們直呼受益良多。

過去柏林愛樂訪台也曾開放彩排，讓觀眾或年輕音樂家觀摩；不過，這次適逢柏林愛樂訪台20週年，特別與台積電文教基金會「樂無界教育計畫2.0」合作，在台舉行首次「並肩彩排」，讓年輕音樂家近距離感受柏林愛樂的精準與默契。

廣告 廣告

12日由小提琴家貝爾納迪尼(Simon Bernardini)擔任指揮，率領第二小提琴首席霍拉克(Christophe Horák)、低音提琴維齊克(Janusz Widzyk)、長號索倫森(Jesper Busk Sørensen)等團員，與NSYO青年演奏家共同排練舒伯特《未完成交響曲》及韋伯《魔彈射手》序曲。

排練現場不僅氣氛專注，指揮表情也相當豐富。柏林愛樂長號團員索倫森笑說，雖然時間短，但這些青年樂手學得很快，也讓他從中獲得很多樂趣。他並鼓勵年輕音樂家勇於嘗試、主動爭取機會，最重要是勤加練習。

能夠與柏林愛樂團員並肩彩排，青年團員們可說是「超級幸運兒」。NSYO小提琴手林芷卉表示，以前排練時多半只注意自己，但現在會更留意聲音之間的平衡。林芷卉：『(原音)我覺得他(指揮)要求得非常細節，例如說舒伯特《未完成》剛開頭的和聲變化，其實我們之前真的沒有這麼的注意，那他講了之後，我覺得每個人一起想一樣的事情，然後做出更細節的變化之後，就變得很好。』

長號手鄧九瑜則分享柏林愛樂老師提醒他們，就算是很小聲的段落，也要用最好的聲音演奏。

台積電文教基金會執行長許峻郎也到場觀看並肩彩排的過程，他表示，柏林愛樂果然展現出「天團」氣勢，卻能以平等態度對待青年團員，把國家青年交響樂團當作專業夥伴，而不是學生，這種尊重非常重要。他指出，即使只是彩排，柏林愛樂仍維持極高要求，更驚喜青年團員們能快速靈敏回應。許峻郎：『(原音)我覺得對於樂曲的精緻度和細緻感其實是非常精細跟要求的，我覺得他們沒有因為這是一個練習或是彩排而去放掉任何細節。我們的年輕音樂家非常棒，當然在技藝上還需要時間的淬煉，但他們非常努力，而且非常靈敏回應指揮任何指示。』

今年暑假，NSYO曾與德國青年交響樂團(JDPh)合作巡演，其中5位團員也將在台積電文教基金會「樂無界教育計畫2.0」支持下，於明年春季受邀赴歐巡演。柏林愛樂團員已表示若時間允許，願意指導NSYO團員。

由於台積電有在德國設廠，許峻郎不諱言，希望類似的教育模式可以持續進行，藉由企業與藝文團體的合作，把更多珍貴的教育經驗帶回台灣，讓更多青年在學習與舞台上獲得更多幫助。