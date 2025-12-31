台積電：獲美商務部出口許可 確保南京廠營運不受影響

（中央社記者張建中新竹31日電）晶圓代工廠台積電（2330）今天表示，美國商務部已核發1年期的出口許可予台積電（南京），確保台積電（南京）的營運及產品出貨不受影響。

路透社報導，美國政府已核發年度許可證給韓國的三星（Samsung）和SK海力士（Hynix），允許這兩大記憶體晶片製造商在2026年將美國的晶片製造設備輸入中國供其工廠使用。

台積電今天指出，美國商務部已核發1年期的出口許可予台積電（南京）。這項許可允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京）。

台積電表示，這項許可在原「經認證終端用戶（VEU）」授權於2025年12月31日到期前核發，確保台積電（南京）的營運及產品出貨不受影響。（編輯：楊蘭軒）1141231