台積電：美廠製程 追上台灣最少1年

台積電董事長暨總裁魏哲家（左）與財務長黃仁昭。（范揚光攝）

台積電財務長黃仁昭接受外媒訪問時指出，因為台積電對AI超級趨勢充滿信心，因此該公司正擴大台灣和美國的資本支出，不過即便亞利桑那廠生產良率與技術水準已經達到台灣廠相當的水準，但兩者仍存有數年技術差距。台積電正在美國擴張，同時盡可能加快速度，以滿足或縮小差距。不過他強調，最先進的技術將繼續在台灣進行研發和量產。

黃仁昭周五接受CNBC訪問時說明，台積電將繼續擴大在亞利桑那的投資，台積電對AI超級趨勢（megatrend）充滿信心，這也是台積電擴大在台灣和美國資本支出的原因。他強調，台積電不僅要擴張，還要盡可能加快速度，以滿足或縮小差距。

廣告 廣告

在黃仁昭受訪數小時前，台積電執行長魏哲家在法說會上表示，台積電最近在亞利桑那州又買進土地，並計畫在該州打造一個「超級晶圓廠聚落」（GIGAFAB cluster）。

值此之際，台美宣布達成貿易協議，台灣企業承諾直接投資2500億美元於美國的半導體與AI相關產業。不過黃仁昭否認台積電投資與台美貿易談判有直接關係，他說台美貿易協議是兩個政府之間的談判，台積電並未參與其中，但基於消費者需求，台積電正持續，並加速在亞利桑那的投資，他也透露，亞利桑那第一座晶片廠上線營運取得非常好的進展。

據台積電高層說法，目前亞利桑那廠生產良率與技術水準已經達到台灣廠相當的水準。黃仁昭表示，這表示台積電在美國也能複製卓越的製造能力，但兩地的製程技術仍存有數年落差，即便加速移轉，也至少需要1年時間。但他仍強調，台積電最先進的技術將繼續在台灣進行研發和量產，因為在台灣，台積電研發團隊和製造營運之間必要的合作對台積電有利。