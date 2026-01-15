台積電：美擴廠計畫順利 第二座廠提前2027年量產

台積電董事長魏哲家指出，美國擴廠計畫進展順利，第二座晶圓廠預計在2027年下半年開始量產。台積電日前已在亞利桑那廠週邊購入第二塊土地，以因應台積電拓展計劃，並為生產提供更多彈性，「未來還可以增加好幾座廠房」。

台積電15日召開法說會，魏哲家指出，美國亞利桑那廠拓展進度順利，第二座廠房將提前在2027年量產，他說：『(英文原音)我們持續加速在亞利桑那州的產能擴充並按計劃順利進行，第一座晶圓廠已經在2024年第四季順利進入量產。第二座晶圓廠則已經完成建設，計畫於2026年開始進機。由於客戶的強烈需求，我們也提前了生產計畫，現在我們預計第二座晶圓廠將於2027年下半年進入量產。』

廣告 廣告

根據台積電目前規劃，將斥資1650億美元在美興建6座晶圓廠、2座封裝廠和1座研發中心。由於原址無法容納目前廠房規劃，因此日前公告以1.97億美元購入第二塊土地。魏哲家說，第二塊土地將支持台積電拓展計劃，並提供更多彈性，以因應客戶需求，「未來還可以增加好幾座廠房」。

台積電日本熊本廠已在2024年底開始量產，第二座晶圓廠已動工；德國廠則依計畫推進，量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠，未來將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。

先進製程部分，魏哲家說，二奈米在去年第四季如期在新竹及高雄廠區量產。在智慧型手機、HPC和AI應用的強勁需求帶動下，將推動今年二奈米營收快速成長。此外，二奈米家族部分，台積電N2P製程技術預計在今年下半年量產，A16是HPC產品的最佳解決方案，也將在今年下半年量產。(編輯 : 廖奕婷)