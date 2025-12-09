台積電、聯發科走跌！台股收盤跌121點守住兩萬八 記憶體、矽光子續飆

台股週二收盤跌了121.18點，以28182.60點作收，跌幅0.43%。資料照



台股今日（12/9）開高走低！開盤不久即漲87點至28390點，攀上1個多月以來高點，但指數攀高後隨即下挫翻黑跌近百點，隨後於平盤附近震盪。10:15過後，台積電、聯發科跌勢擴大，台股盤中最低跌146點至28157點，尾盤仍無力回天；指數終場跌了121.18點，以28182.60點作收，跌幅0.43%。單日成交量達5092.7億元。

美國公債殖利率走揚，投資人觀望本週將公布的Fed利率決策，美股主要指數收跌。美國總統川普週一表示，允許輝達H200出口中國，輝達股價上漲1.73%，台積電ADR上漲2.4%。

道瓊工業指數下挫215.67點，收47739.32點，跌幅0.45%。標準普爾指數小跌23.89點，以6846.51點作收，跌幅0.35%。那斯達克指數小挫32.23點，收23545.90點，跌幅0.14%。費城半導體指數揚升80.38點，以7375.22點作收，漲幅1.10%。

權王台積電早盤以平盤價1495元開出，開盤不久即衝上1500元大關，自11/4後，再度回到1500元之上。但開盤僅3分鐘，股價隨即變臉翻黑，盤中跌勢擴大，最低跌至1480元。尾盤賣單大舉出籠，最後一盤爆出7,007張空單。收盤跌了15元，以今日最低價1480元作收，跌幅1%，仍在所有均線之上。單日成交量2萬4,179張，公司市值來到38.38兆元。

主要權值股漲跌互見，鴻海、日月光投控、智邦漲逾1%，股價各收在235元、240元、995元；富邦金、中華電、國泰金、中信金、兆豐金、聯電皆小漲。但聯發科收跌1.39%，以1420元作收。緯穎下挫2.38%，收在4520元；台達電、廣達亦小挫。

記憶體族群近日又迎來一波漲幅，南亞科今開盤漲至165元，隨後翻黑下挫，盤中最低跌至159元，收盤跌了1.5元，以162元作收，仍被證交所列為處置股。華邦電則被列入注意股，甫開盤衝至71元，盤中最低跌至66.9元，收盤翻漲3.4元，以71.3元作收，漲幅5.01%，單日成交張數高達59萬5,366張。旺宏、鈺創漲逾4%，股價各收在38.75元、41.75元。力積電漲3.37%，以35.3元作收。

矽光子族群今日同步狂飆，波若威奔至359.5元，股價亮燈漲停。訊芯-KY、華星光漲逾4%，聯亞漲逾2%，眾達-KY、前鼎同步小漲；但聯鈞、上詮收盤翻黑小挫，光聖則以平盤價1200元作收。

此外，老牌IC設計廠威盛、化合物晶圓代工廠穩懋亦狂飆1根。還有半導體設備廠、測試介面廠如穎崴、均華漲逾半根，旺矽漲近4%，帆宣、漢唐、欣興則漲逾2%。

今日總成交值達5092.7億元，成交張數805萬張。委買張數2183萬張，委賣張數1165萬張。

