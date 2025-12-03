台積電、英特爾「洩密攻防戰」宛如影集！《彭博》：3大事件證明台灣晶片霸主地位
台積電前資深副總羅唯仁今年7月退休後，10月回鍋英特爾擔任副總裁，隨後遭台積電提告，懷疑他將機密外流到英特爾。對此，《彭博》評論，羅唯仁打破了世界2大晶片廠間的微妙平衡，這起晶片洩密案故事極具張力，值得拍成Netflix影集。
報導指出，台積電日前稱羅唯仁「極有可能」將商業機密、敏感性技術資料帶走，而他在離職時更隱瞞自己將回鍋英特爾，僅稱自己將到學術機構任職。
問題核心在於，台積電目前的技術居於無人能及的領先地位，影響蘋果、輝達將最具價值的訂單完全交給台積電。
然而，台灣檢方搜索羅唯仁在台住處並扣押資產，調查他是否違反《國安法》中，禁止將先進技術外洩至外國企業或國家的條款，這項法規原本是防堵中共竊取台灣半導體技術，如今卻用在美國企業相關案件上，也凸顯出台灣保護核心技術的決心。
英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）11月20日在業界盛會Robert N. Noyce Award上，首先出面為羅唯仁背書，稱「這些疑慮根本不成立」，強調外界完全不需要擔心英特爾會接觸到台積電機密，當時在場的還有台積電執行長魏哲家、前董事長劉德音同台領取，氣氛仍顯友好輕鬆。台積電當時並未對羅唯仁提出指控。
時間回溯到10多年前，羅唯仁當年轉職進入台積電，當時英特爾規模龐大，被封為「晶片巨獸」（Chipzilla），如今該封號換到台積電身上一點也不為過，甚至英特爾本身也成為台積電的晶片代工客戶。值得一提的是，當年羅唯仁跳槽到台積電時，英特爾並未提出任何抗議。
此外，《彭博》報導中也提及輝達執行長黃仁勳的看法，他認為台積電的競爭力，不會因一位高層跳槽而動搖。黃仁勳於感恩節期間訪台時也說，台積電不是靠一個人，公司的文化、技術都非常複雜，相信台積電會持續蓬勃發展。
《彭博》也指出，台灣今年因主導著全球晶片市場，展現出強大的經濟實力，其中威脅要切斷對南非的晶片供應、控訴羅唯仁疑似洩密，以及台積電離職與在職員工涉嫌洩露關鍵2奈米技術，遭台灣檢方起訴，三件事更能看見台灣的強大。
切斷對南非的晶片供應
南非政府要求將台灣代表處降級為「台北商務辦事處」，並遷出首都普勒托利亞（Pretoria），台灣祭出反制措施，9月23日宣布限制對南非的絕大多數晶片出口，不過2天後緊急喊卡。
控訴羅唯仁疑似洩密
台積電宣布提告羅唯仁，高檢署也大動作以涉嫌違反《國家安全法》展開調查，並扣押羅唯仁名下股票、不動產，總價值達數十億元，震撼全球半導體產業。
英特爾罕見發布聲明，強調所有指控沒有證據，台積電則主張羅唯仁快速跳槽違反競業條款，且有「高度可能」洩露關鍵機密給英特爾。近日再有內部人士透露，台積電一定會告到底。
台積電離職與在職員工涉嫌洩露關鍵2奈米技術
曾任職台積電的陳力銘、吳秉駿、戈一平工程師，涉嫌竊取2奈米製程核心技術，台灣高等檢察署依違反《國家安全法》、《營業秘密法》等罪名起訴，分別求處14年、9年、7年重刑。
