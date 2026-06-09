台積電、英特爾、鴻海AI產業的合作版圖
6/10/2026 ESGWD未來學院全球及台灣重要科技產業新聞
未來10年，推動普世善念、普世價值，全球良善世界公民文明，世界永續和平。
歡迎共同創造世界轉型，參加基金會未來新聞獎、哥倫比亞大學AI產業訪問團、A I for Good AI永續金恆獎及董事會認證課程。
全球與台灣的科技產業焦點持續圍繞在剛閉幕的 COMPUTEX 2026（台北)
1. 台灣無人機海外商機聯盟大會師
漢翔總部舉辦的「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。政府預計在六年內投入高達442億元新台幣，朝「三面向」全面發展無人機產業，目標在 2030年將產值推升至400億元，打造台灣成為亞洲無人機供應鏈中心。搶進國際防務標案：雷虎科技、漢翔等聯盟成員強調，未來將落實「台灣研發、國際市場」策略，積極與美、歐、以色列夥伴合作。雷虎在現場展示了已成功入選美國國防部 Blue UAS 認證清單的無人機及光纖導控系統，全力排除紅色供應鏈（Green UAS），並爭取國際高端市場訂單。
2. 出口管制：台灣研擬緊縮 AI 晶片出口限制
根據外媒報導，台灣正考慮進一步收緊對中國的 AI 晶片與高端硬體出口限制、科技智財保護升級，近期法院也針對多起涉嫌向海外洩漏台積電等核心營業秘密的案件進行判決，展現防範技術外流的決心。
3. 半導體與 AI 生態：台積電、鴻海與國際巨頭深化合作
資誠（PwC）發布的最新「全球市值百大企業」報告指出，台積電過去一年市值翻倍，達到1.427兆美元，是前十名中增速最快的科技巨人。董事長魏哲家日前強調，對 AI 驅動的長期成長極具信心，並透露2026年資本支出將直逼預算上限（520億至560億美元）。
4.英特爾（Intel）強調台積電是「關鍵夥伴」:英特爾高層本週對外重申，台積電是其不可或缺的長期合作夥伴，儘管英特爾自身發展代工，但未來先進晶片的委外代工仍將高度依賴台積電，消除市場對於兩者競爭失衡的疑慮。
5.鴻海（Foxconn）攜手英特爾打造下一代 AI 基礎設施：鴻海宣布與英特爾深度合作，結合鴻海的全球製造、系統整合與 AI 資料中心部署能力，以及英特爾的處理器架構與軟體生態，共同開發全新世代的 AI 伺服器機櫃與智能計算平台。
6.資策會 MIC 發布2026年十大科技重點
資策會產業情報研究所（MIC）於最新趨勢記者會中指出，生成式 AI 與大型模型正全面重塑台廠供應鏈結構：
先進製程需求不墜：受 AI 晶片催化，全球 3 奈米以下製程產能連續四年成長率超過 40%。
AI 伺服器與零組件升級：雲端業者與新創主權 AI 的採購，預估讓全球 AI 伺服器出貨量衝上 450 萬台，將帶動台灣關鍵零組件（如先進液冷散熱與高壓直流供電系統）的產值大幅擴張。
AI 邊緣運算硬體（AI Box / AI 智慧眼鏡）：預期 2026 年邊緣 AI 硬體滲透率將接近 2 成，商用 AI 智慧眼鏡市場規模將達 950 萬副，台灣工業電腦（IPC）與代工業者將迎來軟硬體加值新商機。
ESGWD未來學院觀點
台灣目前在科技全球戰略中，已不僅僅是「晶片代工者」，而是正透過無人機、AI 伺服器供應鏈、以及更嚴格的出口防禦法規，轉型為西方民主陣營在亞太地區不可或缺的「非紅安全高科技基地」。
台灣除了顯性的硬實力之外，也必須推動良善世界公民全球文明、地緣政治文明的轉型。
未來10年，推動普世善念、普世價值，良善世界公民文明，脫離暴力侵略地緣政治歷史，世界永續和平。
"In the coming decade, we must promote universal goodwill and values to foster a civilization of kind world citizens, transition away from a geopolitical landscape driven by violence and aggression, and achieve enduring world peace."
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