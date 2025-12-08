台積電、記憶體點火 台股漲322點站上28300點

（中央社記者吳家豪台北8日電）台股今天開高走高，美國降息預期升溫帶動資金行情，權值股與記憶體族群點火上攻，加權指數持續走揚，終場收在今天最高28303.78點，上漲322.89點，漲幅1.15%，寫下波段新高，成交值新台幣4238.21億元。

電子類股指數今天收漲1.57%，半導體指數漲幅2.31%，表現皆優於大盤。金融類股指數上揚0.28%，代表中小型股的櫃買指數收高0.66%。

市場傳出台積電CoWoS先進封裝產能持續供不應求，吸引資金進駐，今天收最高1495元，上漲35元或2.4%；聯發科收1440元，漲1.05%；鴻海走勢震盪，終場以232元作收，小漲0.43%。

記憶體大廠美光（Micron）上週五股價反彈，記憶體族群仍是今天盤面重心，華邦電以漲停價67.9元作收，成交量超過31萬張；旺宏同樣亮燈漲停，收在37.25元。

年底作帳氣氛濃厚，擁有漲價題材且基期較低的被動元件族群成為關注焦點，日電貿今天上漲4%，收在91.1元，信昌電漲3.21%，禾伸堂漲1.45%。

高價「千金股」維持25檔，股王信驊下跌0.84%，收6515元；股后緯穎跌1.17%，收4630元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，台積電今天上漲逾2%，為加權指數提供主要支撐，目前人工智慧（AI）基本面及資金寬鬆2大利多仍在，台股延續多頭架構，且市場對美國降息預期升溫，有望帶動指數再度挑戰高點。（編輯：林家嫻）1141208