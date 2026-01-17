台積電「連根拔起」換關稅？張惇涵：「美光」也沒變「台光」

在野黨持續質疑，擴大半導體產業對美投資，有掏空台灣的疑慮。（圖／東森新聞）





台美關稅敲定後，台美關係看似升溫，不過美國農產品輸台關稅尚未敲定，引發產業憂慮。農業部長陳駿季承諾會維持產業穩定，不過在野黨持續質疑，擴大半導體產業對美投資，有掏空台灣的疑慮。對此，行政院秘書長張惇涵直言，美國記憶體大廠美光，在台灣的投資總額超過1.1兆元，也沒有因此變成台光。

台美關稅敲定後，台灣也積極擴大在美國相關聚落的佈局，依媒體報導，賴政府規劃最快今年內在鳳凰城新設辦事處。台美關係看似升溫，但談判上，我方以哪些條件作為籌碼？有漁民擔心，15％稅率跟過去出口美國零關稅相比，仍有差距相當大，競爭力恐難跟其他國家相比。農業部長陳駿季出席推廣豬肉活動，被問到農漁業的憂慮收起笑容回應。

農業部長陳駿季：「從來沒有說用零關稅這樣的前提去談判，因為每一個產品本身，是什麼一個關稅的額度，這個都是需要仔細去談的，我們所有農產品，在整個談判過程中，我們都會去討論，包括就是我們輸出，輸到美國的部分，是不是有一些額外獲免的部分。」

美豬等農產品進口方面關稅未定，台灣對美談判承諾中，也包括擴大採購美國農產品，若未來美牛、美豬、甚至稻米，以零關稅大量進口，將衝擊國內市場，內臟類會不會鬆綁也有食安隱憂。

農業部長陳駿季：「進口的部分，我想我們還是秉持著，我們要確保我們的糧食安全，維持我們產業穩定，更重要是，我們要確保我們農民的收益。」

不只農產品，對於半導體產業，藍白陣營質疑以所謂台灣模式擴大對美投資，仍有掏空台灣的疑慮。對此，行政院秘書長張惇涵直言，美國記憶體大廠美光，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片，產出、測試及先進封裝的關鍵據點，美光也沒有變台光，並強調護國神山的主峰不動，只是向外延伸。

15％的對等關稅，讓部分傳產振奮，但台灣需要付出什麼條件，各界關注衝擊評估。

