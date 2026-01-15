台積電：電腦、手機客戶需求健康 記憶體漲價無影響
（中央社記者張建中台北15日電）記憶體價格高漲，研調機構認為恐影響手機及電腦銷售，晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家表示，對於台積電沒有影響，因為客戶多數聚焦高階市場，對記憶體價格敏感度較低，今年與明年需求非常健康。
台積電今天召開法人說明會，法人關心電腦及智慧手機市況，出貨量是否會受到記憶體漲價影響。魏哲家說，儘管記憶體價格上漲，不過電腦與智慧手機出貨量增長仍將保持平穩，特別是高階智慧手機，市場對記憶體價格敏感度較低，需求依然強勁。
魏哲家表示，電腦及智慧手機客戶依然提供穩健的預測，預期記憶體漲價應不會對需求造成顯著影響；高效能運算中的網路和伺服器市場，因與AI緊密相關，將持續增長。
至於8吋及12吋成熟製程產能調整，魏哲家說，台積電確實減少8吋及12吋產能，進行產能優化，並轉向先進封裝技術，更有效地支援客戶需求。（編輯：張均懋）1150115
