台積電、鴻海兩大成分股雙加！00881規模季增逾25%突破800億大關
台積電法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下， 2025年全球營收突破八兆元，觀察一月即將除息的百檔ETF中，又以國泰台灣科技龍頭（00881）前二大成份股就是台積電、鴻海佔比過半最受矚目， 00881 規模自去年9月以來，一季就成長近25%，最新規模已超過新台幣808億元，今年以來短短一周多即狂增超過84億元，自1月除息訊息公告後，近日成交量顯著增長，再掀一波資金行情。
投信經理人表示，一月以來隨著外資陸續調高台積電目標價，另一個值得關注的即是鴻海表現，受到AI伺服器出貨暢旺及摺疊iPhone等利多因素加持，高盛預估未來鴻海營收有望大幅成長，將其列入優先買進名單，摩根士丹利亦上調鴻海每股盈餘預估。
00881追蹤指數精選的成份股中，兩大成份股台積電和鴻海佔比即高達50%，從2025整年度00881報酬率39.15%，遠勝台灣加權總報酬指數的29.47%，即可看出ETF追蹤指數的優異表現。
00881追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，ETF配息機制為一年兩次，每年1月、8月除息，最近一次即將在1月20日除息，參與配息最後申購日為1月19日，目前官網已公告第一階段預估配息內容，投資人可以留意預計於1月15日公布的第二階段實際配息公告，本次股息將於2月12日過年前發放，預計約27萬股民可受惠。
哪些ETF有機會從蛇年旺到金馬年？00881經理人蘇鼎宇認為，台股兩大支撐半導體、金融今年表現都可期待，特別是生成式AI已經從2022年第四季火熱至今，各國競相角逐主權AI地位，今年很可能就是消費端AI發展的重要關鍵轉折，可預見的是AI走入人類生活是必然趨勢，台灣的半導體產業至少具備3-5年的成長動能，也斥具備台灣大型科技半導體ETF的最大優勢。
