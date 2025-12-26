台積電、鴻海助攻 台股早盤漲逾200點衝上28590點！一舉改寫盤中史高

台股週五早盤最高漲逾200點至28590點，改寫12/11創下的盤中史高紀錄。。廖瑞祥攝



美股25日因耶誕節休市一天，24日道指、標普指數再創新高。台股今日（12/26）開高，在主要權值股台積電、鴻海帶動下，開盤不久即漲逾百點，指數最高漲逾200點至28590點，瞬間改寫12/11創下的盤中史上新高紀錄。台積電最高漲至1510元，有望在今日完成填息。

道瓊工業指數24日上漲288.75點，以48731.16點作收，漲幅0.60%，創收盤新高。標普500指數小漲22.26點，收在6932.05點續創高，漲幅0.32%。那斯達克指數上漲51.47點，以23613.31點作收，漲幅0.22%。費城半導體指數小幅上揚19.82點，收在7204.37點，漲幅0.28%。

廣告 廣告

台積電週三收在1495元。今日以1505元跳空開出，早盤最高漲至1510元，最低則為1500元，股價在高檔震盪，若漲勢持續，有望在今日完成填息。

主要權值股漲多跌少，鴻海漲逾1%，台達電、聯發科、廣達、緯穎、聯電、智邦皆小漲；但金融股如富邦金、國泰金、中信金、兆豐金則小挫；日月光投控、中華電於平盤震盪。

更多太報報導

聖誕行情點火美股、台股三萬大關何時到來？ 投顧：3條件1時機點

耶誕行情發威！新台幣拉出連三紅 收31.48元、創近一週新高

權值股走弱！台股收盤小漲61點驚險收紅 台積電收1495元陷第10日貼息