台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅

台北市 / 黃育仁 綜合報導

今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台積電(2330)第8名為46.75元，另外華碩、世芯-KY等股票也都名列前10，資深分析師李永年表示，台股經歷過11月的震盪後，12月到明年第一季有些股票，還是有機會因為作夢行情表現20-30%的漲幅。

廣告 廣告

李永年指出，台積電就是其中一檔，以各家預估明年EPS平均75元來看，合理本益比設定在22-25倍，預估目標價1650-1850元，還有15-30%的漲幅；鴻海明年預估EPS平均19元，本益比保守估計16倍，也有機會到305元，漲幅空間32%，另外廣達和緯穎也都還有27%-32%的漲幅不等。

台積電在相對高點，該怎麼進場？李永年說，目前看來，台積電現在地板價約在1,100-1,200之間，但這個價格說實在很難到來，若想要進場買台積電的投資人，可以分批向下買，每跌50元就進場，後續的漲幅還是有機會參與。另一檔權值股鴻海要往上攻就會稍微比較辛苦，這一波回檔比較深，但是它的利基就在於它是大量見底的股票，且上檔沒有套牢壓力，只要212元不跌破，就有機會到280元到300元。

至於緯穎月線連8收紅，股價很強，該怎麼追？李永年認為，雖然連8紅但對照本益比，股價還是相對委屈，建議拉回時可以用零股來布局，萬一都沒有拉回，就定時定額零股進場。廣達則是類似鴻海，大量底部，上檔也沒套牢壓力，就差一個成交量拉出紅K，就可以上攻。

看更多「鈔錢部署」

*審慎投資 風險自負*

原始連結







更多華視新聞報導

台股回檔是良機？分析師：台積電Q4高點可期 鴻海迎最強9月營收

台股收漲497點 台積電漲25元、聯發科收漲停1300元

台積電股價狹幅整理 台股平盤震盪

