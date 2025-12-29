台積電、黃金是2025財經熱搜字！週一最想查離職 Yahoo搜尋大揭密

星期一早上10點是網路搜尋「離職」關鍵字的高峰！台積電、黃金、新台幣與日圓則是2025年度財經關鍵字！Yahoo公布2025年搜尋行為大數據回顧，統計台灣網友一年來的關注軌跡，包含上班族一週心情起伏、投資理財焦點、AI娛樂應用，以及社群流行語現象。

Monday Blue也許不是錯覺。Yahoo觀察發現，在一週之中，每個星期一是網友搜尋「離職」、「辭職」相關關鍵字的高峰日，其中又以早上10點最為集中；相較之下，「星期六、日」的搜尋熱度明顯下滑，約為上班日的三分之一。

此外，「離職」相關搜尋量集中在2月與3月，顯示年後轉職念頭特別容易浮上心頭。

有趣的是，儘管「星期二買機票比較便宜」的說法已被專家澄清，每個星期二仍是「機票」關鍵字的搜尋高點，顯示不少人依舊習慣在週間為下一趟旅程做功課。

而「手搖飲」關鍵字的搜尋量，則在星期五上午10點達到一週最高，彷彿為忙碌的一週先點一杯小小犒賞，替週末暖身。

2025年Yahoo前1000個熱搜關鍵字中，「財經投資」相關搜尋以近五分之一的絕對優勢成為最具份量的搜尋類別，其中，「股票」與「ETF」相關關鍵字合計占比接近一半。

「台積電」穩居個股搜尋之冠；同時，受全球政經局勢影響，也帶動「黃金」及新台幣、日圓等「匯率」相關關鍵字的熱度，反映網友對市場變化的高度關注。

AI科技應用持續擴展至生活與娛樂場景。盤點網友高關注的AI熱搜功能，以ChatGPT帶動的「吉卜力風」圖片最受矚目；Google Gemini推出的「公仔風」，也掀起將人物與寵物變身3D公仔的社群討論熱潮。

此外，「冬季戀歌」雪景氛圍照、「美人魚濾鏡」，以及飛天小女警、名偵探柯南、蠟筆小新等「卡通角色」風格圖像，皆成為高搜尋的 AI 應用關鍵字，顯示 AI 已逐漸融入創作、社群互動與日常娛樂之中。

「本來應該從從容容，游刃有餘；現在變成匆匆忙忙，連滾帶爬」民進黨立委王世堅的質詢語錄，被改編成洗腦神曲〈沒出息〉，在社群平台快速擴散，奪下年度十大熱搜流行語冠軍，展現政治語言在網路創作中的再詮釋力。

同時，洗腦神曲韓國「〈APT.〉」、越南「〈肯恰拿〉」旋律等多國音樂文化也席捲短影音平台，成為高搜尋流行語之一，展現台灣網路文化在語言、音樂與社群創作上的多元融合樣貌。

