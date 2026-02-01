「台積電一點都不想做矽盾！」楊光磊：台灣只有己立，才有機會立人

在談及台灣產業時，「台積電」通常是國際人士第一個聯想到的名字，其關鍵產能對全球晶片供應鏈影響深遠。對此，前台積電研發處長楊光磊在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時直言，台積電沒有對手這是事實，台積電現在唯一2個風險：第一是美國政府，第二是戰爭，除了這兩個以外，絕對不是三星，絕對不是英特爾。

路怡珍提問，當台積電基本產能如果有一部分移到了美國，這個戰爭的保護是不是就是一個兩面刃？楊光磊指出，台積電一點都不想要做矽盾、沒有興趣做矽盾，「因為幹嘛把我放在戰爭第一線，被人家當盾牌在打？台積電寧可是全球化，做好生意賺錢。」

矽盾作用下降？

楊光磊解釋，「矽盾」某種程度代表一種戰爭風險的存在，從風險角度來講，美國並不太喜歡矽盾，因為美國不認為矽盾這個東西是真的，矽盾是台灣人的矽盾，對美國人來講不可能把「矽」變成「盾」，然後你就不來打我。美國的風險是，如果有戰爭時，它能不能夠拿到晶片的問題，所以美國人要把半導體、台積電工廠移到美國，是為了自己的風險管理，並不是為了台灣的風險管理。

楊光磊提到，當初我們把矽盾放在這裡，是因為從我們的角度認為矽盾能護台，可是沒有辦法，我們這個矽盾的作用的確在往下降，力量越來越少，尤其把工廠移到美國去以後。其實我們跟美國還是有很多連結，因為還是第一島鏈的概念，所以美國也不會沒事讓中國打台灣，美國還是會保護台灣，但這個矽盾要靠自己，當然美國一定可以幫得上忙。

批台灣「媽寶島」現象 楊光磊：別把所有期望放在矽盾上

楊光磊引用高中讀過的蘇東坡《教戰守策》中的一句話：「夫當今生民之患，果安在哉？在於知安而不知危，能逸而不能勞。」他指出，台灣這些年的確越過越舒服，我們進入到很安逸的時代跟環境，台灣人慢慢變成像媽寶，我們仰賴政府，出了什麼事情，都是政府的錯，台灣的人民要開始學習自己獨立，怎麼樣讓自己變強，半導體只是其中一個例子，半導體是一個意外的例子，是過去天時地利人和因素突然變這麼強。

楊光磊批判，台灣的媽寶太多，整個國家像是一個媽寶島，這些都是要去解決的問題。當我們半導體要變成矽盾的時候，從頭到尾，「半導體矽盾」是仰賴美國成為矽盾，可是今天美國不想因為半導體來被仰賴，所以就把台積電的廠至少有一部分放在美國，至少在戰爭時可以拿到晶片。

楊光磊強調，我們不要把所有期望放在矽盾上面，要去想一些其他的盾，把很多東西做好，「在我一生的觀念裡面就是想辦法養好自己，只有己立，才有機會立人。」

