台積電 11月至今遭外資賣出至少1500億元 今力圖攻回1400元 本周法人是否轉為賣進成關鍵

外資11月以來賣超台積電超過10萬張，變現1500億元以上，上周已經大跌，本周外資態度呈台股能否翻轉關鍵。（圖片來源／台積電提供）

台灣加權股價指數24日早盤一度大漲329點，來到26764.13點，隨著台積電從1405元跌回平盤1385元附近整理，台股上漲幅度也縮小回190點上下，靠著金融股全面上漲，扮演起台股下方支撐的角色，再由其它族群負責拉高指數。

台積電力攻1400元，11月以來被外資賣了10萬張

台積電開盤先漲到1405元，9點半左右再回到平盤上下，一度下跌回1380元，10點半過後整理的區間微幅拉上1390到1395元，必竟修正了100元，許多散戶開始進場買進。

台積電上周被外資大賣42753張，實際上，從11月1日以來外資已經賣了10萬8千張的台積電，台積電的股價也從最高點1520元一路修正回1400元，外資是否縮小賣超？甚至由賣轉買，都是本周觀察重點。

金融股守住大盤下方，國泰金、富邦金領頭多方

鴻海今日開盤前5分鐘還小漲，到227元，隨後卻翻黑，到11點為止一直在平盤以下221到223元間整理，沒有大跌，相較於台積電的賣超，外資11月以來賣超12萬3千張，但外資賣鴻海的均價約在232元到240元上下，推估賣超鴻海約300億元上下，到底是賣得不夠多，還是賣的差不多了，就看外資的態度，財經報紙連出幾天的利多，對股價拉抬幅度有限。

24日的金融股表現「稱職」，當台積電股價回到平盤，就輪到富邦金、國泰金兩大金融股撐盤，各自貢獻台股15點、6點的指數，尤其富邦金盤中上漲4％，股價來到92.3元，成為重要的穩定力量，其它主要金融股都有1.2％到2.2％的漲幅，例如國泰金盤中也上漲2.2％、凱基金1.6％、彰銀1.5％，讓金融股守住台股的下方部位，指數有所支撐。

玻纖布族群早盤強，午盤後陷入整理

早盤比較強要屬玻纖布族群，富喬一度回到周四的漲停價86.9元，拉出三個尖峰之後股價回跌，到11點半仍守在平盤以上的82.7元，其餘榮科盤中也漲到43.55元、台玻也小漲1.39％，盤中來到32.9元。德宏到了11點20分就撐不住了，由紅翻黑，來到57.5元。

創意一早還拉出漲停價，2035元，整個ASIC族群多頭鼎盛，M31早盤也漲幅超過5％來到425元，接近午盤修正到407元，接近平盤400元，巨有科表現相對穩定，到午盤仍維持2％左右的漲幅。

記憶體漲跌互見，華邦強勢、旺宏下挫

上周跌停板的華邦電，今日多頭強攻，盤中上漲到4.2％左右，來到54.4元上下，南亞科、威剛也有2％的漲幅，但是群聯、旺宏都小跌整理。其它台達電盤中回到900元，上漲9元，聯發科漲15元，盤中來到1160元。

台股自2024年8月1日以來兩次跌破季線之後，都繼續跌破半年線，川普今年4月宣布全球關稅，那波跌到3年均線，出現非理性賣超，川普隨後修正關稅比例，全球股市也反彈。

