台積電 11月至今遭外資賣出至少1500億元 今力圖攻回1400元 本周法人是否轉為賣進成關鍵
外資11月以來賣超台積電超過10萬張，變現1500億元以上，上周已經大跌，本周外資態度呈台股能否翻轉關鍵。（圖片來源／台積電提供）
台灣加權股價指數24日早盤一度大漲329點，來到26764.13點，隨著台積電從1405元跌回平盤1385元附近整理，台股上漲幅度也縮小回190點上下，靠著金融股全面上漲，扮演起台股下方支撐的角色，再由其它族群負責拉高指數。
台積電力攻1400元，11月以來被外資賣了10萬張
台積電開盤先漲到1405元，9點半左右再回到平盤上下，一度下跌回1380元，10點半過後整理的區間微幅拉上1390到1395元，必竟修正了100元，許多散戶開始進場買進。
台積電上周被外資大賣42753張，實際上，從11月1日以來外資已經賣了10萬8千張的台積電，台積電的股價也從最高點1520元一路修正回1400元，外資是否縮小賣超？甚至由賣轉買，都是本周觀察重點。
金融股守住大盤下方，國泰金、富邦金領頭多方
鴻海今日開盤前5分鐘還小漲，到227元，隨後卻翻黑，到11點為止一直在平盤以下221到223元間整理，沒有大跌，相較於台積電的賣超，外資11月以來賣超12萬3千張，但外資賣鴻海的均價約在232元到240元上下，推估賣超鴻海約300億元上下，到底是賣得不夠多，還是賣的差不多了，就看外資的態度，財經報紙連出幾天的利多，對股價拉抬幅度有限。
24日的金融股表現「稱職」，當台積電股價回到平盤，就輪到富邦金、國泰金兩大金融股撐盤，各自貢獻台股15點、6點的指數，尤其富邦金盤中上漲4％，股價來到92.3元，成為重要的穩定力量，其它主要金融股都有1.2％到2.2％的漲幅，例如國泰金盤中也上漲2.2％、凱基金1.6％、彰銀1.5％，讓金融股守住台股的下方部位，指數有所支撐。
玻纖布族群早盤強，午盤後陷入整理
早盤比較強要屬玻纖布族群，富喬一度回到周四的漲停價86.9元，拉出三個尖峰之後股價回跌，到11點半仍守在平盤以上的82.7元，其餘榮科盤中也漲到43.55元、台玻也小漲1.39％，盤中來到32.9元。德宏到了11點20分就撐不住了，由紅翻黑，來到57.5元。
創意一早還拉出漲停價，2035元，整個ASIC族群多頭鼎盛，M31早盤也漲幅超過5％來到425元，接近午盤修正到407元，接近平盤400元，巨有科表現相對穩定，到午盤仍維持2％左右的漲幅。
記憶體漲跌互見，華邦強勢、旺宏下挫
上周跌停板的華邦電，今日多頭強攻，盤中上漲到4.2％左右，來到54.4元上下，南亞科、威剛也有2％的漲幅，但是群聯、旺宏都小跌整理。其它台達電盤中回到900元，上漲9元，聯發科漲15元，盤中來到1160元。
台股自2024年8月1日以來兩次跌破季線之後，都繼續跌破半年線，川普今年4月宣布全球關稅，那波跌到3年均線，出現非理性賣超，川普隨後修正關稅比例，全球股市也反彈。
更多信傳媒報導
高市與李強G20峰會「保持距離」 中國為「台灣有事」致函聯合國 日本政府斥責內容「毫無根據」
思想坦克》美中相搏從AI到穩定幣 台灣必需建構國家級穩定幣策略
越老越吃香！彰化市中古透天交易占比逾4成、創歷史新高
其他人也在看
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 19 小時前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 5 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 2 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花
鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...聯合新聞網 ・ 6 小時前
無畏黑盤飆2根漲停！「這檔被動元件」登台股撐盤俠…週漲幅25.4% 近3個月狂漲222%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，多檔個股翻黑下挫，不過被動元件族群受惠於中國龍...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台股慘摔近千點！「這被動元件」終結連2漲...當沖率達8成淪韭菜王 信昌電現股當沖5萬張入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（21日）終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。受惠AI伺服器題材點火，電...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
一片AI懷疑聲浪中...三大法人砸近47億連9週狂買日月光！ 再斥26.5億元狂掃南亞4.6萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數狂跌962.56點，跌幅高達3.51%，收在26434.94點，三大法人合計賣超2075.32億元，觀...FTNN新聞網 ・ 14 小時前