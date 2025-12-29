台積電（2330）神主牌護盤到此為止？萬寶投顧朱成志：2026年恐漲不動，中小型股準備大復仇
台股在2025年繳出罕見「連續三年」有亮眼表現的成績，根據目前多家研究機構的預估，市場對台股在2026年的區間共識大概落在3萬點以上。 對此，萬寶投顧董事長朱成志在週五（12/26）舉辦的北威論壇上指出，「3萬點理論上沒有問題」，但他也示警，過去兩年扮演領頭羊角色的輝達跟台積電恐怕會漲不動，反而是「中小型股準備大復仇」。
朱成志指出，2025年對台灣股市而言，是「歷史等級」的一年。台股不僅連續第3年維持強勢表現，更在外資大幅賣超的背景下屹立不搖，顯示市場結構已出現根本性的改變。
他直言，台股的長多趨勢，與全球政經格局、美中對抗及資金結構轉變密切相關，因為中國供應鏈受害，反而讓台灣廠商在全球分工中地位大幅提升。
台股3萬點理論上沒問題 朱成志：但一天跌幾千點可能變正常
對於2026年的宏觀環境，朱成志認為「川普因素」仍是全球焦點。他將川普1.0的風格總結為「Trump up, Stock up」，但2.0版本更為複雜，他稱之為「天龍八部」的矛盾思維：川普既要戳泡沫、又要強迫降息，既要關稅戰、又要吸引投資。
朱成志警示，美國債務已逼近40兆美元，利息支出沉重，這將導致全球市場在2026年進入極度敏感期。他預測，2026年台股雖然具備上攻3萬點的實力，但「3萬點以上，一點風吹草動都可能引發數千點的回檔」。他提醒投資人，大漲大跌將是常態，風險控管難度將遠高於過去3年。
回顧台股長線走勢，朱成志形容已進入「史上最長的多頭循環」。自2008年11月金融海嘯低點約3500點起算，加權指數一路向上，至今已超過16年「漲不完」。他坦言，過去還能用波浪理論分段解讀，如今這條長線曲線已幾乎難以切割，「只知道一件事，就是一路往上衝」。
圖左至右為台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、戴德梁行董事總經理顏炳立、臺灣銀行貴金屬部經理楊天立、萬寶投顧董事長朱成志。（攝影：林韋伶）
朱成志特別點出，2025年第四季的市場表現，最能說明台股的「銅牆鐵壁」。今年10月～12月外資集中火力在台股累計賣超達5562億元，全年累計賣超逾6000億元，但台股僅在11月出現較明顯回檔，其餘時間仍維持強勢，顯示市場承接力道極為驚人。
他統計，2018年至2025年間，外資只有2019年與2023年2年，分別買超約2500億元與2747億元，其餘年度合計賣超高達3.9兆元，「外資一路賣，台股卻一路創新高，這在過去是很難想像的」。
外資狂賣、台股一路狂飆是誰買的？朱成志：散戶存台積電
那麼，究竟是誰在買？朱成志直言，答案恐怕是散戶與本土資金。
他指出，2025年投信在主動式ETF與被動式ETF持續吸金下，預估將吸收約5000億元資金，但2025年投信買超台股僅約1100億元，與市場上龐大的承接力道明顯不符。
「真正撐住市場的是長期定期定額、分批進場的散戶」，而其中的關鍵核心，正是台積電，「台積電太穩了，散戶拼命存讓它跌不下去」。
不過，朱成志提醒，這樣的趨勢可能轉變，2025年台股上漲主要集中在權值股，中小型股與OTC市場明顯落後，與美國在降息後羅素2000指數快速反應形成對比。
他預期，隨著利率環境轉變與資金結構重整，2026年將是「中小型類股的大復仇年」，而輝達與台積電等大型權值股，反而可能表現相對平穩。
2026年權值股趨穩 中小型股接棒迎來「大復仇年」
在產業題材上，朱成志點名ASIC將成為下一階段焦點。
他認為，雲端服務供應商為降低對高價GPU的依賴轉向自研晶片，將為台灣供應鏈帶來新機會，但「真正值得關注的，其實只有3家公司」，分別是創意（3443）、世芯-KY（3661）與聯發科（2454）。這三檔股票不僅具備技術門檻，也直接卡位國際CSP的核心需求，未來成長潛力遠勝一般概念股。
他也以輝達為例指出，2023年與2024年股價大漲後，2025年漲幅已明顯收斂，台積電作為最重要的代工夥伴，也不可能無限同步飆升，「當最大、最強的股票漲不動，資金自然會往旁邊流」，這正是他看好中小型股的核心邏輯。
總結而言，朱成志認為，台股的長期多頭格局並未結束，但運作方式已與過去大不相同。
2026年指數站上3萬點並非幻想，真正的挑戰在於震盪幅度將顯著放大，投資人必須調整心態與策略。在權值股趨於穩定的同時，中小型股與具備實質訂單的ASIC、設備與關鍵零組件族群，反而可能成為新一輪行情的主角。
