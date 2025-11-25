台積電「3內鬼」牢裡跨年 涉洩2奈米參數遭延押禁見2個月

即時中心／徐子為報導



前台積電工程師陳力銘為協助「新東家」東京威力科創進入台積電供應鏈，請託在職工程師吳秉駿、戈一平洩漏二奈米製程參數，被依《國家安全法》、《營業秘密法》等罪嫌起訴移審智財商業法院。儘管3人雖認罪，智商法院9月1日裁定3人羈押禁見3個月，今（25）天再裁定3人羈押禁見2個月。





智慧財產及商業法院裁定表示，被告等3人雖於法院訊問時坦承犯行，但對於所涉犯罪情節、手段、目的的供詞，前後供詞不一，且對犯罪細節避重就輕，且檢察官已當庭表示，本案尚在追查東京威力公司涉案共犯。



裁定提到，被告等3人（曾）現為同事關係，並在案發後均有刪除通訊軟體對話紀錄的疑似湮滅證據舉措，有事實足認有勾串共犯、湮滅證據之虞。



另外，被告等3人所涉犯罪情節，是擅自拍攝而重製內含台積電公司內部關於製程、技術等可用於生產或經營的營業秘密資訊，其中部分資訊涉及國家核心關鍵技術，而此類犯罪事實的調查，需勾稽比對相關通訊軟體對話紀錄、電磁紀錄與共犯間供述，釐清確認全案犯罪細節，原羈押原因現仍存在。



智商法院認為，被告等3人所涉犯罪，不僅損及個別企業利益，並危及國家整體安全，權衡刑事司法權有效行使、被告人身自由私益及防禦權受限制程度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，仍有繼續羈押的必要，因此裁定3人自12月1日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。



檢方調查指出，陳力銘曾擔任台積電12廠良率部門工程師，其後跳槽到台積電供應商、東京威力科創行銷部門，他為提升新東家機台良率，以協助爭取成為台積電二奈米製程供應商量產，因此拜託清大學弟及同僚吳秉駿、戈一平等人打探消息。



吳秉駿和戈一平答應幫忙後，用公司配發筆電，以居家工作系統連線登入內網，陳力銘則用手機翻攝台積電的廠商測試數據，前後傳送數百張照片，但其中14張經鑑定，觸及國家核心關鍵技術，洩密等級則為機密B、C。台積電今年7月初向高檢署提告後逮獲3人。



台積電預計今年底前開始量產二奈米製程晶片，該技術被視為現階段全球最先進的技術，我國政府將此列為「國家核心關鍵技術」，一旦外洩將衝擊台灣半導體產業與國安，這也是《國安法》3年前修法納管後，檢調首件偵辦的國家核心關鍵技術營業秘密案。



檢方將3人依《國家安全法》等罪名起訴，主謀陳力銘求刑14年、吳秉駿求刑9年、戈一平求刑7年。





