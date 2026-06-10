台積電 5 月營收 4,169 億元！2025 年每股盈餘 66.25 元
台積電公布 2026 年 5 月營收報告，單月合併營收約為新台幣 4,169.75 億元，較 2026 年 4 月增加 1.5%，較去年同期成長 30.1%。累計 2026 年 1 至 5 月營收約為新台幣 1 兆 9,618.04 億元，較去年同期增加 30.0%，顯示整體營運動能仍維持高檔。
根據台積電公告，2026 年 5 月營收為新台幣 416,975 百萬元，較 4 月的 410,726 百萬元增加 1.5%；若與 2025 年 5 月的 320,516 百萬元相比，年增幅達 30.1%。從單月表現來看，台積電營收持續站穩 4,000 億元以上水準，並較上月小幅回升。
累計營收方面，台積電 2026 年 1 至 5 月合併營收約為新台幣 1 兆 9,618.04 億元，去年同期則為新台幣 1 兆 5,093.37 億元，年增率達 30.0%。相較單月營收變化，累計營收更能反映中期營運趨勢，也顯示台積電今年前 5 個月仍維持穩健成長。
此外，台積電日前召開股東常會，會中承認 2025 年度營業報告書與財務報表。根據公告，台積電 2025 年全年合併營收約為新台幣 3 兆 8,090 億 5,000 萬元，稅後淨利約為新台幣 1 兆 7,178 億 8,000 萬元，每股盈餘為新台幣 66.25 元。
（資訊、圖片來源：台積電官網）
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