台積電 5 月營收 4,169 億元！2025 年每股盈餘 66.25 元

圖／本報資料庫商傳媒｜何映辰／台北報導台灣積體電路製造公司（台積電）股價於 6 月 10 日出現明顯跌幅，盤中波動顯著，終場下跌 3.33%。這次跌勢不僅反映出廣泛的市場與類股下挫，更揭示了半導體產業面臨的複雜挑戰，包括 AI 晶片需求前景變化及日趨緊張的地緣政治格局。 6 月 10 日，科技設備類股整體下跌 2.02%，而台積電的表現遜於同業。早前，納斯達克綜合指數在 6 月 5 日也經歷顯著跌幅，半導體產業成為領跌族群。這次市場的疲軟，部分原因來自總體經濟因素、先前股價持續上漲後的獲利了結，以及科技類股估值重新評估。 產業層面的擔憂也影響了市場情緒。半導體大廠博通（Broadcom）本月初對其第三季 AI 晶片銷售前景給出了較為保守的預期，低於分析師預期。此外，記憶體晶片危機加劇，加上全球智慧型手機需求預期疲軟，共同引發了半導體產業的廣泛拋售潮。同日，美光科技（Micron Technology Inc）股價下跌 3.85%，輝達（NVIDIA）股價也下滑 2.64%。 地緣政治與監管壓力亦是不可忽視的因素。《Tradingkey.com》報導指出，台灣正考慮收緊對中國人工智慧（A

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