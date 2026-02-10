台積電1月營收突破4千億創歷史新高 台股上3萬3千點

台積電1月單月營收突破4千億台幣創下歷史新高，股價創1880元歷史天天價，台股站上3萬3千點。（圖片來源／台積電官方網站）

台積電10日公布2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，較上月增加了19.8％，較去年同期增加了36.8％，創下單月歷史新高，在公布之前，台積電股價大漲65元，收在1880元歷史天價，漲幅3.58％。台股也因此創歷史新高，收在33072.97點。

台積電單月營收4千億，台股上3萬3千點

台積電市值也在10日突破48兆台幣，值得一提的是，財政部公布1月出口突破2兆台幣，台積電以4千多億元營收單一家就貢獻全台灣出口近5分之1。

台股受此激勵，指數大漲668.35點，收在33072.97點，成交量6565億元，推升台股上3萬3千點的還有日月光也大漲5.2％，股價再創新高，來到344元。另一個多頭生力軍則是鴻海漲回220元以上，收在221元，雖然僅小漲1.14％，但對指數貢獻大。

台股市值二哥雖然台達電1月營收受惠於AI伺服器電源需求強勁，為496.75億元，年增32.9％，創下歷年同月新高，但股價在開盤後瞬間拉到今日最高價1210元後，一路回檔，甚至跌回平盤以下，多頭主力在11點20分後進場拉到平盤以上，最後收盤本來可以收在1195元，但有6百多張尾盤賣壓出籠，最後僅收在1185元，小漲0.42％。

記憶體和塑化股，資金退潮全面回檔

盤面焦點的記憶體族群今日幾乎全面回檔，僅旺宏撐在平盤以上，收盤維持0.9％小漲，收在89.6元，力積電也有守在0.78％，收在64.3元，其餘均下挫。

南亞科下跌1.28％收在271元。華邦電下跌3.72％收在103.5元。鈺創董事長盧超群雖然今天在新竹工研院的現場侃侃而談，但股價大跌3.83％收在55.3元。創見則下跌1.28％收在213元。

前幾天表現不差的台塑四寶，今天全面回檔，台化昨天才漲停板，今天就大跌5.12％收在40.75元。南亞仰賴的記憶體、玻纖布題材今天全面失靈，股價跌6.67％收在72.8元。台塑跌2.68％收在45.4元、台塑化跌2.0％收在49元。

(原始連結)





