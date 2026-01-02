台積電1月15日法說 市場緊盯三大變數

財經中心／李宜樺報導

2026年開年，市場目光迅速聚焦台積電即將登場的1月15日法說會。在AI狂潮未退、美中科技角力持續升溫之際，台積電被視為牽動台股與全球半導體鏈的「總開關」。盤面資金提前卡位，市場圈內已明確點出三大關鍵指標，將直接左右台積電後續評價，也可能決定台股年初行情能否續攻高檔。

台積電法說會 三指標定生死

首先是2奈米製程的良率與量產進度。法人普遍認為，2奈米已不只是技術競賽，而是攸關未來三年AI、高效能運算與先進製程市占的決勝點。只要台積電釋出良率穩定、量產時程不變的訊號，市場將直接解讀為長線護城河再度加寬，評價空間自然上修。

廣告 廣告

2奈米量產進度成關鍵

第二個焦點落在營收成長幅度與資本支出走向。2025年AI相關需求爆發，推升台積電先進製程產能滿載，市場高度關注2026年是否持續擴大資本支出，以及全年營收成長能否再度挑戰雙位數。若資本支出維持高檔，等同宣告AI浪潮尚未觸頂，供應鏈將全面受惠。

南京廠VEU穩住信心

第三個變數則來自地緣政治。近期美國正式放行台積電南京廠VEU資格，被市場視為重大政策訊號，代表在先進製程嚴管之下，成熟製程仍可維持營運不中斷。這項動作不僅降低地緣風險不確定性，也替台積電中國布局留下彈性空間，對投資信心具有實質安定效果。

H200需求再點火AI

另一條暗線則是AI晶片需求。市場盛傳中國企業積極搶購H200，加上輝達要求供應鏈擴產的聲音再起，台積電作為先進封裝與製程核心，勢必成為最大受惠者。法人圈私下直言，只要法說會沒有潑冷水，AI相關需求恐怕只會「比想像中更熱」。

回顧2025年，台積電不僅撐起台股指數，也成為外資與內資共同的定錨標的。進入2026年，法說會不再只是例行說明，而是一次攸關市場信心的關鍵驗證。對投資人而言，這場法說不只是在聽數字，而是在確認一件事：AI這條路，台積電是不是還走在最前面。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／紅盤定錨效應發威！2026台股首交易日價量齊揚創高 終場漲386點

開盤／2026台股第一個交易日喜噴2萬9！漲逾百點 台積電衝1565元再創高

台股盤前／美股震盪收小黑！聯準會降息路徑不確定 台股開盤拚攻29K

含積量4成太狂！半導體績效冠軍是它 去年含息報酬逾35%

