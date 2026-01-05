台積電1.4奈米廠催動 李詩欽：台中有望躍升矽島核心

英業達創辦人李詩欽（中）5日出席東海大學「NVIDIA B200 AI Pod算力中心」啟用典禮，他說，台中未來5、10年間，將持續不斷發展，成為台灣矽島的未來核心。（温予菱攝）

台灣矽島的核心，英業達創辦人李詩欽5日表示，不僅美國名校畢業學生現在受到AI替代工作的威脅，很快也將襲捲台灣，而台灣矽島定位現階段不斷調整，他認為半導體還是台灣最大、重要及尖端的生存優勢，也直言隨著台積電1.4奈米廠落腳台中，NVIDIA、Microsoft等都是未來主要客戶，接續5、10年台中會持續不斷發展，有望成為台灣矽島的核心。

李詩欽捐贈東海大學3000萬元，今出席「NVIDIA B200 AI Pod算力中心」啟用典禮，他說，台中未來5、10年間，將持續不斷發展，成為台灣矽島的未來核心，並強調這不是隨便掰的，自己近期參加行政院舉行的均衡台灣，產業有4大區域，把台中定位為精密智慧新核心，通俗說明台中市就是台灣矽島的核心。

李詩欽表示，竹科最近一直往苗栗發展，自己一看銅鑼科學園距離台中只要30分鐘而已，直言台中如果能夠把竹科外移的吸收，成為台灣矽島的核心，再加上據他所知台積電1.4奈米廠已經準備在中科動土，說明1.4奈米是為AI超級運算所生，雖然要到2028年才可以生產，但若能加速興建，屆時台中迎來的主要客人就包含NVIDIA、Microsoft、Google、Meta等。

李詩欽說明，台灣矽島定位現在一直在調整，他認為半導體還是台灣最大、重要及尖端的生存優勢，今天在東海也可以算是NVIDIA已經到台中了，很快1.4奈米就會超越大家想像的外來空間，中科目前也漸漸把竹科量能拉過來，若以中科最為核心發展，台中這座城市未來發展不可限量，甚至帶動竹苗、彰雲等地，另也期待外來科學園區，不要分那一塊，這一塊，這樣國力才能充分整合，持續領先全球。

此外，李詩欽也提及與台中市長盧秀燕聊天發現，盧對AI產業發展很有興趣，建議中市學校可以先布局，往半導體等未來產業投資等做出調整，直言有競爭才有進步，尤其台中具有優勢，未來5、10年間對人才需求高。

針對母校東海大學，李詩欽則建言，善用與工研院僅1小時車程優勢，與工研院達成合作，推動產業生產力、經濟價值，並說明台灣矽島將會超越美國矽島，台灣因為有工研院在默默耕耘，不僅有台積電，更有6000多位研發人才，讓研發真正轉為產業生產力、創新經濟的價值，這是全球獨有，另也應重視台北南港展覽館展覽訊息，坦言許多重要展覽國際重視，台灣卻忽視。

