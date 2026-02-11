台積電10連霸本土專利王！智慧局揭「霸榜」秘辛 手握47萬「營業秘密」築半導體護城河
經濟部智慧局10日公布去年百大專利，台積電已連10年奪本國專利申請王，智慧局長廖承威表示，台積電仍以台灣為專利佈局的首站，且在海內外累積專利超過7.8萬件，且在美國的專利申請量連續四年第二、僅次三星，不過台積電是以半導體技術為主，核准率幾乎是百分之百。對於台積電件數未破自己新高紀錄，智慧局表示，它們創新技術保護是採「專利申請」與「營業秘密」的雙軌並進，而後者更是大量內部採用。
根據資料統計，前十大本土發明專利排名，僅第4名工研院為研究機構，其餘都為企業。台積電這次1485件，比前一年小增5％，亞軍為面板大廠友達，但件數一下掉到397件，季軍是鴻海的340件，是從第9名往前躍進，年增幅3成1，在前十大中最強。南亞科與工研院並列第4，5到10名依序為英業達、瑞昱、台達電、聯發科、群創。
護國神山台積電則是連續兩年繳出1400件以上申請案，但最高量是在112年度的1956件，至今連它自己也沒有超越。對此智慧局長廖承威表示，台積電這幾年研發支出仍在成長，件數仍然很高。未續創新高，主要是它們採專利申請與營業秘密兩軌保護創新技術。真正專利申請推估可能不到1％，僅是台積電的冰山一角。
智慧局表示，台積電的營業秘密保護件數，自己揭露的就有47萬多件。企業界這幾年有更加重視營業秘密保護概念，這不是壞事。因為申請專利，雖可以得到法律獨占權，但也得對外公開自己的技術。
智慧局長廖承威說明，台積電是全球最重要的專業半導體晶圓代工廠，更是AI的關鍵引擎，長期致力研發創新，成功開發最先進半導體製造及封裝自主技術，積極布局建構全球專利戰略版圖，以保護公司創新技術領先地位以及全球產銷營運的自由，其在海內外累積專利獲准數超過7萬8,000件。
廖承威指出，台積電連續10年在台灣蟬聯專利申請第一，2025年在美國的專利申請則是連續4年排名第二，僅次於南韓三星。他並分析，台積電其實有更多專利是藉由營業秘密做保護，推估目前檯面上的7.8萬件專利，可能佔其實際擁有專利的1%以下。
（中央社記者潘智義台北2026年2月11日電）台股農曆蛇年今天封關，在台積電突破1900元關卡助功下，推升台股封關再創33605.71點新高紀錄，蛇年大漲10080.3點，突破龍年上漲5429.34點的農曆年漲點紀錄，首度站在33000點大關之上，創下封關點數新高。加權指數終場收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。台積電(2330)1月合併營收達4012.6億元，較去年12月成長19.78%，年增率更高達36.81%，台積電盤中上攻至1925元續創新天價；終場以1915元作收，漲35元，漲幅1.86%，同創收盤新天價。鴻海(2317)今天收在227元，上揚6元，漲幅2.71%；台達電(2308)收1260元，漲75元，漲幅6.33%；聯發科(2454)收1855元，漲10元，漲幅0.54%。記憶體族群華邦電(2344)盤中高點109點，終場收在105.5元，漲2元，漲幅1.93%；南亞科(2408)收278元，漲7元，漲2.58%。MSCI新納入成分股鴻勁(7769)盤中奔上漲停板4400元，收4345元，漲345元，漲幅8.62
小編今天（11）日精選5件國內外重要財經大事。台積電董事會10日公布最新人事擢升名單，一口氣拍板八位主管晉升案，橫跨製造、技術與研發等核心體系。其中，原營運組織晶圓廠營運副總經理王英郎、先進技術暨光罩工程副總經理張宗生雙雙晉升至資深副總經理，被外界視為台積電未來製造與技術雙軸布局的重要觀察指標。隨著新一波人事輪廓浮現，新生代接班梯隊的整體樣貌也逐漸受到市場關注。
這次我們實際把 Model Y 煥新版 推上測試場，針對許多車主最關心的 AEB 自動緊急煞停系統 進行真實情境實測。測試過程中，駕駛全程不踩煞車，分別在 時速 60、70 與 80 km/h 下，使用「氣球車」以及「人型氣球－小誌」模擬前車與行人突然出現的狀況，觀察系統的辨識能力、警示時機以及是否能成功介入煞停。 不少人都會問：「AEB 到底是不是規格表好看而已？」這次我們不看數據、不看官方說法，直接用實測結果告訴你，Model Y 煥新版在不同速度下的實際表現如何，以及哪些狀況真的能幫上忙、哪些情境還是得靠駕駛自己注意。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:59:29 陳怡潔 發佈台股今(11)日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，盤中價觸及逾兩周高點，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 市場靜待美國就業和通膨數據出爐前夕，今日在東京匯市早盤，美元指數呈現狹幅震盪，日圓兌美元連三日走強，早盤一度衝破154元關卡、創下2月以來新高。 台積電強漲領軍下，台股今日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數早盤漲幅最高超過600點，指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，市場見外資匯入和出口商拋匯，盤中價最高觸及31.478元、為逾兩周盤中新高，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 根據台北外匯經紀公司報價，11日早盤台幣兌美元升值5.7分，暫收31.493元，區間在31.478-31.535元，成交12.4億美元。延伸閱讀：股匯不同調，台幣早盤震盪小貶1分亞幣漲跌互見，台幣早盤震盪微貶0.9分 資料來源-MoneyDJ理財網
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事會今（10）日核准季度資本預算案，為了因應市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金449億6200萬元（約新台幣逾1.4兆元）。台積電表示，資本預算將作為建置及升級先進製程產能、建置及升級先進封裝、成熟/特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工
（中央社台北11日電）台北股市今天終場漲532.74點，收33605.71點。2月台指期以33691點作收，上漲388點，與現貨相較，正價差85.29點。
台積電董事會10日公布最新人事擢升名單，一口氣拍板八位主管晉升案，橫跨製造、技術與研發等核心體系。其中，原營運組織晶圓廠營運副總經理王英郎、先進技術暨光罩工程副總經理張宗生雙雙晉升至資深副總經理，被外界視為台積電未來製造與技術雙軸布局的重要觀察指標。隨著新一波人事輪廓浮現，新生代接班梯隊的整體樣貌也逐漸受到市場關注。
台積電公布1月營收，單月首次突破4000億台幣，年增36.8%。不過，根據英國《金融時報》指出，傳出美國政府計劃包含亞馬遜、Google和微軟等美國企業，之後如果要採購晶片，晶片需求恐將和台積電投資承諾的晶片進口「免關稅配額」掛鈎，也就是說，不僅台積電在美製造晶片，包括進口到美國免關稅配額的相關晶片，不排除都將引導分配給美國企業使用。
隨著蛇年進入尾聲，台股即將迎來馬年新氣象，回顧這一年，加權指數大漲超過4成，台積電更是大漲超過7成。
（中央社台北2026年2月11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。加權指數開盤為33086.15點，盤中最高33707.83點，最低33071.67點；不含金融股指數29997.61點，漲495.14點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.11%、食品股漲0.5%、塑化股漲2.51%、紡織股漲0.5%、機電股漲1.75%、造紙股漲0.3%、營建股漲1.03%、金融股漲0.88%。委買張數2296萬1549張，委賣張數1304萬601張，成交張數952萬8050張。收盤時上漲605家，下跌407家，持平85家。成交量前5名個股為友達、旺宏、凱基台灣TOP50、群創、力積電。漲幅前5名個股為榮科、熙特爾-創、睿生光電、旺宏、台玻。跌幅前5名個股為首利、美時、保瑞、聯德、眾達-KY。
【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)委由臺銀統籌主辦新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於今（11）日由財務長黃德才與臺銀總經理吳佳曉完成簽約。此聯貸案由臺銀擔任額度管理銀行，並由北富銀、中信銀及兆豐銀共同主辦。 此聯貸案原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下，超額認購達262％、總金額達785億元，最終以360億元結案，充分展現金融同業對鴻海營運績效的高度肯定，更彰顯市場對其全球化布局與發展前景的堅定信心。 此案資金用途為充實中期營運週轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。凡鴻海達成預定ESG指標，即可獲得相應的利率減碼優惠，具體落實臺銀與鴻海深耕綠色金融，攜手推動淨零排放目標的決心。 鴻海身為全球科技平台製造服務龍頭，電子代工服務（EMS）市占率長期穩居全球之冠。受惠AI產業強勁成長動能，鴻海2025年自結合併營收8兆998.1億元、年增18.07％，一舉突破8兆元大關、續創歷史新高，確立在全球科技供應鏈中的關鍵地位。 鴻海近年積極投入電動車、數位健康、機器人及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等三大新興產業及三項新技術
台股金蛇年封關，今（11）日是農曆年前台股最後交易日，終場大漲532.74點，收33605.71點，蛇年期間累計上漲逾萬點，創下歷來農曆年最大漲點。
台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，11日盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
（中央社台北11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。
台股今（11）日封關日開高走高，加權指數盤中最高漲逾630點衝上33,707.83點，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，盤中與收盤雙雙刷新歷史新高，成交量6,740.7
公開資訊觀測站重大訊息公告(2450)神腦-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/02/112.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：新北市新店區中正路533號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會查核報告書(3)：114年度股東股息紅利分派情形報告案(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2910.停止過戶截止日期：115/05/2711.其他應敘明事項：本(115)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一延伸閱讀：神腦股利：現金1.55元神腦 董事會決議股利分派 資料來源-MoneyDJ理財網
台股今天逢MSCI季調，蛇年亮麗封關，大漲532點，攻上33605點，再寫台股歷史新高！台股市值超越德國，成為全球第七大市場。證交所董事長林修銘表示，今天收盤創下歷史新紀錄，期待未來台灣資本市值將往更挑戰的目標邁進。雖有短期波動，台灣資本市場讓台灣企業走出去，平常心看明年開紅盤，長期來看，秉持為台灣奮鬥的心，力拚四萬點和前五強是可期。
台北股市11日震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
[Newtalk新聞] 美國就業數據優於預期，緩解了市場對經濟前景的擔憂，但也加深對於美國聯邦準備理事會（Fed）可能放慢降息步調的預期，美國股市11日收盤基本持平。道瓊工業指數在1月就業報告優於預期後一度大漲逾300點，但隨著市場下修聯準會降息機率、推升美債殖利率，三大指數終場收跌，台積電ADR大漲3.37。 綜合媒體報導，道瓊工業指數11日下跌66點，道瓊也結束連3日漲勢，標準普爾500指數幾乎持平，微跌不到0.01%，那斯達克指數下跌0.16%。焦點個股方面，科技5大巨頭走勢分歧。Meta跌0.30%；蘋果漲0.67%；Alphabet下跌2.39%；微軟下跌2.15%；亞馬遜下跌1.39%。 費城半導體指數成分股多數收紅。AMD持平；博通漲0.68%；輝達上漲0.80%；應用材料大漲3.29%；高通上漲0.68%；美光飆漲9.94%。台股ADR全面走揚。台積電ADR大漲3.37%；日月光ADR大漲5.56%；聯電ADR上漲3.94%；中華電信ADR漲0.74%。 美股11日收盤，道瓊工業指數下跌66.74點或0.13%，收報50121.40點。標準普爾500指數微跌0.34點或