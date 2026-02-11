台積電10連霸本土專利王！智慧局揭「霸榜」秘辛 手握47萬「營業秘密」築半導體護城河

​經濟部智慧局10日公布去年百大專利，台積電已連10年奪本國專利申請王，智慧局長廖承威表示，台積電仍以台灣為專利佈局的首站，且在海內外累積專利超過7.8萬件，且在美國的專利申請量連續四年第二、僅次三星，不過台積電是以半導體技術為主，核准率幾乎是百分之百。對於台積電件數未破自己新高紀錄，智慧局表示，它們創新技術保護是採「專利申請」與「營業秘密」的雙軌並進，而後者更是大量內部採用。

根據資料統計，前十大本土發明專利排名，僅第4名工研院為研究機構，其餘都為企業。台積電這次1485件，比前一年小增5％，亞軍為面板大廠友達，但件數一下掉到397件，季軍是鴻海的340件，是從第9名往前躍進，年增幅3成1，在前十大中最強。南亞科與工研院並列第4，5到10名依序為英業達、瑞昱、台達電、聯發科、群創。

廣告 廣告

護國神山台積電則是連續兩年繳出1400件以上申請案，但最高量是在112年度的1956件，至今連它自己也沒有超越。對此智慧局長廖承威表示，台積電這幾年研發支出仍在成長，件數仍然很高。未續創新高，主要是它們採專利申請與營業秘密兩軌保護創新技術。真正專利申請推估可能不到1％，僅是台積電的冰山一角。

智慧局表示，台積電的營業秘密保護件數，自己揭露的就有47萬多件。企業界這幾年有更加重視營業秘密保護概念，這不是壞事。因為申請專利，雖可以得到法律獨占權，但也得對外公開自己的技術。

智慧局長廖承威說明，台積電是全球最重要的專業半導體晶圓代工廠，更是AI的關鍵引擎，長期致力研發創新，成功開發最先進半導體製造及封裝自主技術，積極布局建構全球專利戰略版圖，以保護公司創新技術領先地位以及全球產銷營運的自由，其在海內外累積專利獲准數超過7萬8,000件。

廖承威指出，台積電連續10年在台灣蟬聯專利申請第一，2025年在美國的專利申請則是連續4年排名第二，僅次於南韓三星。他並分析，台積電其實有更多專利是藉由營業秘密做保護，推估目前檯面上的7.8萬件專利，可能佔其實際擁有專利的1%以下。

更多風傳媒報導

