台積電11月營收為歷史第三高 相隔1個月股價提前攻回1500慶祝

台積電11月合併營收約為新台幣3,436 億1,400 萬元，為歷史第三高營收，外資今日除了買超台積電也買超日月光。 （圖片來源／信傳媒資料庫）

台股維持高檔震盪，盤中漲勢擴大，最高來到28417.09點，終場漲218.13點收28400.73點。台積電（2330）終場漲25元衝上1505元，聯發科大漲40元至1460元，這是台積電股價繼11月4日之後睽違一個多月股價重新站上1500元，股市似乎預告下午公布的11月營收。

廣告 廣告

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超267.36億元，外資單台積電就買超7千多張，也買了1萬6千多張的聯電（2303），日月光（3711）則買超5千多張，反映出外資今日重心放在晶圓製造和封測端。

台積電股價睽違1個月回到1500元

下午收盤後台積電公佈2025年11月營收報告。果然11月合併營收約為新台幣3,436 億1,400 萬元，為歷史第三高營收，僅低於今年10月和4月單月營收，較上月減少了6.5％，較去年同期增加了24.5％。累計2025 年1至11月營收約為新台幣3兆4,740億5,100萬元，較去年同期增加了32.8％，3奈米製造的貢獻持續發威，但2奈米還在試產。

外資買超的半導體第三大為日月光（3711），11月單月營收有588.19億元，較去年同期增加了11.2％，屬於穩定成長，聯電11月單月營收有212.3億元，較去年同期增加了5.9％。

其他指標股的部份，聯發科（2454）11月單月營收有468.9億元，較去年同期小幅增加了3.65％。台達電（2454）11月單月營收有505.4億，較去年同期大幅增加了37.91％，可惜無法突破10月的574億元的歷史新高紀錄。

半導體設備廠營收成長勝過代工廠

還有受惠於半導體擴廠的設備股信紘科（6667）於今日公布2025年11月合併營收達 6.4 億元，月增35％、年增65％；累計2025年1至11月合併營收達57.8億元，年增74％，不僅11月、前11月合併營收再次創歷年同期新高紀錄，也凸顯公司在綠色製程建廠解決方案（Turnkey）領域的強勁成長動能。

另一家設備廠營收也是步步創高 無塵室機電整合大廠聖暉工程（5536）於9日公布2025年11月合併營收達37.3億元，年增20％，續創歷年同期新高；累計2025年1至11月合併營收達374.3億元，較去年同期明顯成長41％，同步創歷年同期新高水準。

(原始連結)





更多信傳媒報導

鄭麗文向歐洲駐臺代表告狀「中國三張門票說」 批「萊爾校長」再度啟動抹黑供應鏈

賴清德籲理性審查國防特別預算 吳崢批國民黨都做中共想要的事

台灣上市櫃公司協會10周年 賴清德拍片祝賀 卓榮泰盼公私合作邁向永續

